Mantener la distancia

Argentina 1985’ es una magnífica película que dirigió en 2022 Santiago Mitre donde se narra la investigación y el juicio celebrado en Buenos Aires por los crímenes cometidos por los altos mandos que dirigieron la sangrienta dictadura militar sufrida por Argentina entre 1976 y 1983.

Los papeles protagonistas corresponden al insuperable Ricardo Darín y a Peter Lanzani, quienes encarnan las figuras de Julio Strassera, el veterano fiscal que asumió la dirección de la instrucción de la causa, y Luis Moreno Ocampo, su entusiasta ayudante.

En el film hay, entre otras, una escena inolvidable protagonizada por Moreno Ocampo, quien lleno de afán por buscar pruebas y encontrar la verdad, se dirige a Strassera con vehemencia, insistiendo en que deben sacar el proceso adelante a toda costa. Éste, con esa voz y ese acento inconfundibles, frena los impulsos de su compañero y le comenta que, evidentemente, son fiscales y tratarán de llegar hasta el final y ofrecer justicia a las víctimas, añadiendo también que no pueden olvidar que para desempeñar su trascendente función, deben saber "mantener una distancia".

Esta sabia apreciación me trajo a la cabeza uno de los principios esenciales que deben de ser tenidos en cuenta por los fiscales: la imparcialidad, criterio avalado en nuestro país, además, por nuestra Constitución. No se trata ahora de entrar en consideraciones sobre la aplicación de ese principio en cuestiones tan relevantes como el nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, su autonomía o las garantías de cada fiscal, tanto frente al interior como al exterior, ante presiones y órdenes fuera de lugar, pero sí de poner sobre la mesa una serie de pinceladas inspiradas en la frase que nos ofrece la ficción.

El fiscal debe tener temple para pasar por alto presiones externas derivadas de conveniencias coyunturales o posturas más o menos generalizadas en la opinión pública, legítimas, pero que no deben condicionar el riguroso ejercicio de la función jurídica

El tema tiene mucho que ver con el respeto al ordenamiento jurídico, el rigor en aceptar y aplicar la letra de la ley. Ese respeto a la legislación debe de empezar, no puede ser de otra manera, por la identificación íntegra con la letra y espíritu de nuestra Constitución. Podemos pensar, y no nos faltaría razón, que en ocasiones las normas legales andan bañadas por un exceso de ideologización, con frecuencia inversamente proporcional al rigor y a la preparación jurídica. Pero no es esto excusa para sortear por vías imaginativas lo que las leyes establecen. Quienes andamos implicados en la tarea tenemos nuestras sensibilidades propias, pero también con éstas hemos de marcar la distancia que recalcaba Strassera.

La imparcialidad del Fiscal incluye la asunción por éste de un sistema procesal garantista. Esto puede suponer mayor trabajo, más abnegación y hasta dejar a un lado posturas o rutinas antiguas, pero es indispensable, aún frente a las tensiones que pueden provocar prejuicios o visceralidades venidas de fuera. Respetar las garantías supone hacer propio el derecho de defensa, velar por la información de las víctimas y madurar los propios criterios introduciendo la flexibilidad y el interés por la postura de la otra parte.

En ocasiones no es fácil guardar la distancia. Hay que tener temple para pasar por alto presiones externas derivadas de conveniencias coyunturales o posturas más o menos generalizadas en la opinión pública, legítimas, pero que no deben condicionar el riguroso ejercicio de la función jurídica,… incluso de esa peligrosa costumbre de llevar a medios y redes pretensiones que deberían ser de exclusivo ejercicio en vía procesal. Y, por supuesto, saber hacerse a un lado cuando gente cercana considera que su vinculación contigo les da ventajas o ese uso, triste y ancestral, de buscar relaciones e influencias con la expresa o tácita intención de soslayar el principio de igualdad ante la ley.