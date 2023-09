Cartas al director de HERALDO: Más hierro para Vizcaya

Más hierro para Vizcaya

Cuando mi madre estaba hasta las narices de algo siempre repetía: "Estoy más harta que Tarragona de pescado". En el instituto había una conserje que si le pedía unas tijeras o una grapadora, conocedora de mis despistes, siempre me insistía: "Javier, es de Huelva".

Con el tiempo el diccionario me ha abierto otras locuciones con nombres de provincias, por ejemplo, "adiós, Madrid, que te quedas sin gente", para despedir a alguien cuyo trato nada aporta o, si se frustran las esperanzas, "quedarse a la luna de Valencia".

Pero mi preferida es una que me recuerda al "más madera" con el que Miguel Mihura tradujo la expresión inglesa "timber!" de ‘Los Hermanos Marx en el Oeste’, me refiero a "más hierro para Vizcaya", expresión muy decimonónica, pero que se ha adaptado bien al recorrido político español desde la Transición, y hasta extraña que no la hayan hecho desaparecer del diccionario. La necesidad de conformar legislaturas con los votos nacionalistas vascos ha motivado un traspaso de competencias que siempre se soluciona con ‘¡más dineros!’. En lo que yo sé, un profesor del País Vasco cobra unos 300 euros más por idéntico trabajo y la cuantía de sus becas para alumnos es mucho más generosa. ¿Mejor gestión o más dinero para gestionar entre menos? Y tampoco, si el informe PISA sirve para algo, despuntan en exceso sus resultados. Pero ya se sabe, hoy voto los Presupuestos y mañana si te he visto no me acuerdo. Algo de Jauja y chirigota tiene este país; y yo, y otros muchos, esperando una plaza de residencia para familiares, y los años que aún nos quedan hasta que nos llegue. Hace tiempo que dejé de entender qué es el progreso y la igualdad.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Por el placer de aprender

Por diferentes circunstancias, no es posible estudiar aquello que nos gusta en el momento adecuado. Es una suerte que, a pesar de la edad, podamos retomar nuestros estudios, por el hecho de aprender. Cada año selecciono nuevas materias que me permiten realizar uno de mis sueños: estudiar. Es un enorme placer disfrutar y elegir alguno de los numerosos cursos que se ofertan en diferentes estamentos, Universidad Popular, Universidad de la Experiencia, Casa de la Mujer, centros cívicos, etc. Personas jubiladas, parados o trabajadores con inquietudes podemos optar a ellos. Existe también la posibilidad de acogerse a abonos y descuentos, según la situación de cada persona. Particularmente me siento feliz de ejercitar mi mente, aprender y utilizar parte de mi tiempo en profundizar conocimientos de materias que se forman en nuestra juventud. Siempre he pensado que la sabiduría nunca se termina de absorber. Supongo que cuando se es adolescente y no quieres estudiar, no piensas que quizá estás perdiendo una gran oportunidad. En fin, el saber debe tener un sitio especial en nuestra formación desde el mismo momento que tenemos edad de educarnos.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

¡Fuera pereza!

Pereza total. Pereza de escribir, pereza de pensar, pereza de salir a pasear, en resumen, pereza de todo... o casi. No están los tiempos para alegrías, ¿o sí? El ambiente no invita a ello. Lo que estamos viendo en nuestro ambiente patrio descorazona a cualquiera. Quizá habría que decir mejor que nos neutraliza con tendencias a pasar de todo, a la indiferencia, desmotivados, con la idea de que no pensemos, no analicemos y traguemos cualquier simpleza que nos ofrezcan. Actúan con una amplia panoplia de posibilidades, con palabras grandilocuentes, lecciones magistrales supremacistas, tratando de humillar como ignorantes a quienes disienten de sus ideas, que como cotorras repiten venga o no a cuento, envueltas en extrañas palabras de las que nada puede deducirse: la culpa es tuya, nos dirán, que no entiendes nada. Creo que cada uno debe encontrar su personal respuesta a tanto absurdo que nos rodea, analizando lo que se nos ofrece. Es decir, actuando como ciudadano responsable consciente de que todo le compete, implicándose en los temas, discerniendo, separando el grano de la paja, lo importante de lo banal. Malos tiempos para la lírica, pero es lo poco que podemos hacer. Ya vendrán tiempos mejores, hay que estar preparados. Por todo esto y más, muchas más cosas, ¡fuera pereza!

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

El nombre del PSOE

Dada la evolución del PSOE bajo la nefasta dirección de Sánchez, cabe plantearse si la denominación Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la correcta. La letra ese es abreviatura de socialista. Sin embargo, ¿es realmente socialista un partido que se encuentra sometido al chantaje de un prófugo de la Justicia que como objetivo tiene destruir la convivencia entre españoles? Más bien, no. Al aceptar y asumir las exigencias de separatistas y filoterroristas, de quienes tienen como objetivo la ruptura de España, el partido se convierte en cómplice del separatismo. En la práctica, con Sánchez, ha desaparecido el tradicional PSOE. Evidente es que numerosos votantes y afiliados no comparten el propósito de Sánchez de conceder amnistía ni autodeterminación, y tampoco la deriva del partido traicionando sus principios para perpetuarse en el poder. Dada la evolución del PSOE su denominación, lamentablemente, sería la de Partido Separatista De España (PSDE).

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Como en Babel

Los ciudadanos estamos perplejos ante el penoso espectáculo que, a partir de ahora, van a dar nuestros representantes en el Congreso. Muchos de ellos aplauden con entusiasmo la perspectiva de poder hablar como en su pueblo. Mientras, los responsables de las traducciones se curan en salud: no se hacen responsables de la fidelidad de sus traducciones. Si es así, ¿de qué se va debatir en el Congreso? Son muchos los elementos que dificultan la comprensión: ¿funcionarán bien los audífonos?, ¿qué lapso de tiempo va a transcurrir entre la intervención pronunciada y la traducción recibida?, ¿será posible un debate directo, vivo y natural? Queda suprimido el valor de los gestos, de la entonación, de la emoción del hablante, que sí se podrán ver, pero desconectados del significado de lo que dice. No hay Parlamento que resista estas condiciones, que se oponen al sentido común. El Congreso ha despreciado el idioma común de los españoles, se ha convertido en una farsa parecida a la de Babel que, lo sabemos todos, acabó mal.

Carmen Riaza Molina. TERUEL

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es