Azcón habla de las cosas de España

Habló ayer Jorge Azcón en las Cortes de lo que puede pasar en España si Pedro Sánchez -que anda buscando votos debajo de las piedras- compra su investidura al precio que le piden los separatistas catalanes. Y la portavoz socialista, Mayte Pérez, le reprochó que hablase de lo que ocurre en España en lugar de dedicarse a las cosas de Aragón. Bueno. El caso es que no hay que retroceder mucho en la hemeroteca para encontrarse a un presidente socialista de Aragón hablando, sonoramente, de política nacional. Y por otra parte, es una obviedad que lo que pase en España afectará, y mucho, a los aragoneses. Además tenemos aquí al lado el ejemplo de otro Parlamento autonómico en el que se dedican, día sí y día también, no solo a entrometerse en la política nacional, sino hasta a diseñar ellos solitos una nueva España a su gusto. Y creo que el dibujo que va saliendo a la mayoría de los aragoneses no les gusta. Tampoco le gusta a Azcón. Puede que a Pérez sí.

No obstante, me parece que el presidente de Aragón tiene que ser comedido en este terreno. Por un lado, no debería olvidar que su principal responsabilidad es usar las competencias autonómicas para mejorar la vida de los aragoneses. Y eso incluye explicar ante las Cortes y ante la opinión pública lo que piensa hacer y lo que ha hecho. Que no se deje llevar por la tentación de salirse a cada paso por la tangente. Por otro lado, no sería bueno que la política aragonesa se contaminase del clima brusco y agrio, de enfrentamiento cainita, que se vive en el ámbito nacional. Eso no, por favor.