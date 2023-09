Cartas al director de HERALDO: Vamos en el autobús peor que el ganado

Vamos en el autobús peor que el ganado

Uso a diario los servicios del Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza; en nuestra población, los autobuses de la línea 211. Desde el año pasado el servicio Villafranca-Zaragoza con salida a las 6.57 y el de Zaragoza-Villafranca de las 15.20 están supersaturados de pasajeros desde que a primeros de septiembre empezaron los cursos escolares.

Subimos a Zaragoza todos los días más de 82 pasajeros y en el autobús de regreso bajamos más de 80, dejando en algunas paradas pasajeros sin recoger. No es posible que se sobrepase tan brutalmente la cantidad de viajeros, ¿qué pasaría si hubiera un accidente? Pero también es complicado dejar a los pasajeros en las paradas, ya que el siguiente autobús tarda más de dos horas. La capacidad máxima de esos autobuses, según figura en la ficha, es de entre 73 y 76 personas, contando viajeros de pie y sentados. Hemos presentado numerosas quejas al Consorcio y no se ha recibido contestación ni se ha realizado ninguna actuación para subsanar este problema. Los conductores dicen que comunican las incidencias a la empresa y no les hacen caso porque cobra por kilómetros realizados y el resto les da igual. Estamos hartos de viajar en autobuses viejos (de 2008), sucios y yendo amontonados los viajeros. Si la normativa de transporte de animales contempla el espacio mínimo que deben tener, ¿en el de personas no existe ningún tipo de regulación? ¿Tendremos que contactar con el departamento de ganadería para que nos apliquen la normativa o denunciar a la empresa por maltrato animal? Un transporte público de calidad facilitaría a los habitantes de los pueblos el acceso a estudios, ocio, etc., y en consecuencia se conseguiría que la población se asentara en los pueblos. Por situaciones así nuestros pueblos se están quedando vacíos. Necesitamos una solución.

María Pilar Bes. VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA)

Bodas de oro de una promoción de médicos

Los pasados 22 y 23 de septiembre celebramos las bodas de oro de la promoción de Medicina de los años 1967-73. Fue interesante ver y conversar con compañeros de la vieja Facultad zaragozana, algunos tras cincuenta años de ausencia, recordando tiempos pasados y repasando las andanzas de cada uno tras la salida de las aulas: médicos de Atención Primaria, especialistas de todo tipo, forenses, médicos militares, adjuntos, jefes de sección, de servicio o catedráticos relataban sus experiencias profesionales y sus vivencias familiares y personales. También se recordó a los que se fueron con un minuto de silencio conmovedor. La vieja Facultad fue testigo de los actos como símbolo de los años pasados. Los años no pasan en balde: pelos blancos y escasos, caras con las secuelas del trabajo y la responsabilidad, etc., pero con una sonrisa que mostraba la felicidad de reunirse. Comida, cena y visitas a Santa Engracia, la Seo y el Pilar completaron la conmemoración. Y un adiós hasta no sé cuándo...

Joaquín Palacios Latasa. ZARAGOZA

El mundo nunca es suficiente

Sí, esta es una película de James Bond de 1999 y sí, es la realidad que se percibe al pasear por Zaragoza. La pandemia nos puso ante el dilema de disfrutar del tiempo libre y la imposibilidad de hacerlo. Lo pasamos mal, los ciudadanos y muchos sectores económicos. Algunos locales desaparecieron y otros sufrieron grandes pérdidas. Pero esto ocurrió hace tres años y ocho meses, ya hemos vuelto a la normalidad. ¿Normalidad? No estoy seguro. Hemos perdido espacio público en las calles y en las plazas, las terrazas y los veladores llenan la ciudad. Eso puede estar bien, pero a costa de tener las plazas y calles inundadas de mobiliario de la hostelería, mesas, sillas y sombrillas gigantes. Y, curiosamente, las terrazas llenas de gente y el interior de los bares vacío. Sin embargo, sigue habiendo quejas, ‘El mundo nunca es suficiente’, quiero más, mucho más. Por casualidad vi en un local lo que paga por tasas de veladores: 502,28 € por 13,51 metros cuadrados, sale a 1,4 € por día. En mi opinión, un regalo, injusto con otras actividades económicas que no pueden utilizar el espacio público, injusto con los ciudadanos, que no podemos disfrutar de la vista de una plaza limpia sin mobiliario, sin el ruido que provocamos cuando disfrutamos del ocio, injusto con los que paseamos y tenemos que esquivar mesas y sillas desde bien pronto por la mañana y furgonetas y cajas cuando reponen, injusto con el concepto de esfuerzo fiscal, ya que la tasa no se corresponde con el nivel de actividad, injusto con el futuro de esta ciudad que ha apostado únicamente por el ocio. Local que se renueva es un negocio que desaparece y, por arte de magia, se convierte en otro bar o restaurante, otro más. No se exhiben las licencias de obra, no se habla de zonas saturadas de bares, saturadas de ruido, no se habla de la falta de movilidad para carritos de bebe o minusválidos, no se habla de contaminación acústica, de sobreesfuerzo de los servicios de limpieza, no se habla de abuso de los espacios públicos... No se habla de nada de esto porque todos somos cómplices, a todos nos gusta nuestro tiempo de ocio, pero en algún momento habrá que poner un poco de sentido común y hablar del derecho al descanso, del derecho a pasear por las calles y plazas sin tener que hacer ‘slalom’ o ceñirse al mínimo espacio que dejan los veladores. El mundo nunca es suficiente, ellos ganan y los ciudadanos perdemos.

Manuel Vidal de Miguel Gimeno. ZARAGOZA

El Matarraña tiene identidad propia

Por favor, no nos llamen más ‘la Toscana española’. El Matarraña tiene identidad propia y no es necesario ese símil. Dudo de que a la Toscana la llamen allí ‘el Matarraña italiano’. Vale ya, cada cosa por su nombre.

María Luisa Salvador Borrás. CALACEITE (TEUEL)

Las hamburguesas de la alcaldesa

Ahora entiendo la razón por la que en campaña electoral la ahora alcaldesa de Zaragoza se olvidó de decirnos que nos iba a subir algunos impuestos. Ni siquiera sabía que una merendola entre amiguetes no la podía cargar al erario. En la empresa privada hubiera sido motivo de una amonestación, por el importe que no alcanzó los 400 euros. Como alcaldesa tan solo, como mucho, se ha ganado desconfianza, y en ocasiones como esta me viene a la memoria lo que un correligionario suyo me dijo cuando le afeé lo que mentían en campaña electoral; su respuesta: "Luis, en campaña electoral al ciudadano hay que decirle lo que quiere oír, gana el que mejor miente; con una gran ventaja, el ciudadano no tiene memoria". Yo sí tengo memoria desde entonces y la Sra. Chueca, como mínimo, sigue sin ganar un voto, el mío, ya que yo no le voté.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es