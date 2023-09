Es curioso, pero sucede siempre. Cuando gana las elecciones el partido azul en Zaragoza y en Aragón se escucha la frasecita: "No tienen gente". Pasó con Lanzuela, sucedió con Rudi y está ocurriendo con Azcón. En el Ayuntamiento, en menor medida, también pasa. Siempre me he preguntado si sería solo un rumor o si había algo de verdad.

Se dice que mantienen en sus puestos a cargos intermedios que no lo hicieron mal con el gobierno socialista. Lo cierto es que no faltan ejemplos. Se comenta en los mentideros que les cuesta tanto tiempo hacer algunos nombramientos porque reciben muchas negativas, no se les da bien el equilibrismo y porque no lo tienen preparado. Al final, con honrosas excepciones, deben elegir entre gente del partido que suele estar menos preparada, pero más dispuesta –ya me entienden– y formada en el ‘pegacartelismo’ desde primero de Derecho.

No hay mucha gente dispuesta a aparcar su trabajo en la empresa o en la función pública durante, al menos, cuatro años para jugarse la calma y el prestigio a cambio de un presunto servicio público bastante devaluado. Si es cierto el rumor, deberían hacérselo mirar. Se especula con los pactos, los tiempos y las conveniencias y algunos leen el BOA por las mañanas con más interés que prensa deportiva y sus fichajes. Hay quien afirma que cuando le toca gobernar al partido rojo, hace una limpieza exhaustiva sin pestañear porque sí que tienen gente. Son rumores.

