El Gobierno y la agilidad

No sé qué idea se hará Isabel Rodríguez García, ministra portavoz del Gobierno en funciones, de lo que pueda ser la agilidad administrativa. Me parece que no lo tiene muy claro. Ayer, al fin, el Consejo de Ministros aprobó las ayudas para contribuir a reparar los daños causados por la tremenda tormenta del 6 de julio en Zaragoza y Cuarte de Huerva, donde cientos de empresas sufrieron serios estropicios y muchas tuvieron que suspender su actividad. Cierto es que la declaración de ‘zona afectada gravemente por emergencias de protección civil’, lo que antes eran zonas catastróficas, de las dos ciudades aragonesas iba dentro de un paquete en el que también había ayudas para poblaciones de Madrid y otras comunidades afectadas por las lluvias de principios de este mes de septiembre. Es posible que en esos municipios les pueda parecer que el Gobierno central ha «actuado con agilidad», como dice la ministra. Pero en lo que respecta a Zaragoza y a Cuarte, de agilidad nada. Han tenido que pasar dos meses y veinte días para que se aprobasen las ayudas. Y si no hubiera ocurrido la DANA que afectó a Madrid en septiembre, igual todavía estábamos esperando. Aún presume Rodríguez diciendo que esa supuesta ‘agilidad’ es «una seña de identidad de lo que ha ocurrido esta legislatura, donde se han reducido los tiempos de respuesta en este tipo de acontecimientos». ¡Pues menos mal! Y aprobadas las ayudas, todavía hay que pedirlas, con todo el papeleo, que se concedan y que llegue el dinero. A ver si la agilidad se nota en todo eso. Por ahora, a paso de tortuga.