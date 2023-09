Cartas al director de HERALDO: Enfermedades oncohematológicas

Enfermedades oncohematológicas

Septiembre es el mes de las enfermedades oncohematológicas. Estos días fueron instituidos por la OMS con el objetivo de crear conciencia sobre ellas y darles visibilidad, para conocer sus características, atender a sus factores de riesgo y los síntomas de cada una para permitir que más personas las descubran a tiempo y encuentren un abordaje terapéutico acertado.

Las fechas son: el 4 de Septiembre, el Día de la Leucemia; el 5, el del Mieloma Múltiple; el 15, el del Linfoma; el 16, el Día del Donante de Médula Ósea y Cordón Umbilical, y el 22, el Día de la Leucemia Mieloide Crónica. Aunque estas palabras son conocidas, existe un fuerte desconocimiento en torno a lo que significan. Estas enfermedades se originan en torno a la médula ósea, el tejido esponjoso que se encuentra en algunos huesos como la cadera y el esternón. La médula ósea es la fábrica de las células madre hematopoyéticas; las células se dividen y maduran hasta dar lugar a tres tipos diferentes de células de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sobreproducción de células malignas o la producción insuficiente o anormal de células sanas impide que la sangre realice sus funciones, entre ellas combatir las infecciones, oxigenar los órganos vitales o prevenir hemorragias graves. Durante estos días numerosas asociaciones de pacientes tienen la oportunidad de dar a conocer estos temas, buscando información clara y útil para la sociedad. Hoy los hematólogos y la investigación están consiguiendo incrementar las tasas de supervivencia, un reto que se afronta con un gran espíritu de servicio.

Eva Trullén Pascual. Voluntaria de la Asociación de pacientes hematológicos Dona Médula Aragón. ZARAGOZA

Emprendedores del Aranda

Los jóvenes emprendedores se están dejando notar en la Comarca del Aranda, sus iniciativas están dando resultados positivos. Es el caso de la marca de Marávic dentro de la moda de ropa y Syrq para las zapatillas, las dos llevan pocos años pero han logrado triunfar tanto en España y en Europa. Esta es una apuesta positiva de jóvenes con inquietudes que se están moviendo en esta zona, y se espera que aumente. Las alpargatas Syrq están hechas a mano, poniendo en valor el potencial humano de sus trabajadores y protegiendo la naturaleza. Marávic, de la joven diseñadora Victoria Cardiel, es de una marca familiar con diseños confeccionados a mano con tejidos de alta calidad y de manera local. La Comarca del Aranda siempre ha contado con gente emprendedora. Tras la crisis del calzado, comienza a resurgir con sus jóvenes emprendedores.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

¿Nadie protege a nuestros hijos?

Soy madre de una niña que va a cumplir tres años. Ha empezado el colegio y todavía no sabe cómo ir al baño. La ponen, y si coincide pues genial; si no, se hace sus necesidades encima. Tengo la suerte de contar con un colegio comprensivo, donde tienen respeto por mi hija y la están ayudando y cambiando las veces que haga falta, sin embargo, no lleva pañal porque al colegio no puede ir con él. Así que a diario, cuando vamos al colegio, la niña suele mearse en el coche, también en el colegio, y a veces no es solo pis. Además, al salir no puedo ir a ningún lado con ella por miedo a que se lo haga encima (ya he pasado porque me miren mal en un par de tiendas por mearse encima a pesar de que llevo mis rollos de papel en la mochila y me ofrezco a fregar yo). La cuestión es que la temida ‘operación pañal’ no ha fallado, no, la cuestión es que la niña no está preparada, madurativamente hablando va con retraso en el control de esfínteres y eso no se puede enseñar (no estamos adiestrando perros). Pero da igual, porque alguien ha dicho que con tres años ya pueden hacerlo, no importa si nacieron en enero o en diciembre, si ese año lo acaban con tres años tienen que saber hacerlo y punto. Ahora me toca ver que a mi hija no le está gustando el colegio porque ¿te imaginas ir todos los días a un sitio donde te pidan hacer algo que no sabes y que no tienes idea de cómo aprender? Así, día a día, lo mismo, sin importar que no sea por falta de ganas. Sí, en un adulto eso sería impensable, los defensores de los trabajadores entrarían con pancartas a la empresa que provocara esos sentimientos a un empleado, pero los niños y niñas de tres años están indefensos ante esto. ¿Es normal que mi madre me quitara el pañal hace cuarenta años de la misma forma en la que se supone que tengo que quitárselo yo a mi hija? ¿Tienen que sentirse las familias fracasadas por no llegar a lo que los estándares piden? ¿Es necesario sumar más complicaciones a tu día a día como madre o padre? Estoy cansada de escuchar que todo llega, que hay que tener paciencia y que todos aprenden. Sí, todo llega, todos aprenden y no me molesta cambiar las veces que haga falta a mi hija o limpiar el suelo de la tienda si se mea, la cosa es que creo que es innecesario hacerles sentir de esa manera cuando ni siquiera saben cómo gestionar lo que les pasa. Supongo que esto es solo una carta de otra madre más que no ha sabido hacer bien las cosas, pero si alguien la lee y está en la misma situación que sepa que no se ha equivocado, que lo está haciendo bien y que su hijo o hija merece tener la voz que la tradición les quita por ser simplemente criaturas de tres años.

Raquel Ruiz Pérez. ZARAGOZA

Cantantes líricos aragoneses

Leí con interés, como siempre, el artículo sobre la soprano Gracia Tesán, escrito por Antón Castro en HERALDO. En discos de mi familia de 78 revoluciones escuché su voz siendo muy niño. Era un auténtico jilguero. Entre los no citados, Julián Biel (Zaragoza 1869- Barcelona 1948) era grandísimo. Tenor de unas facultades extraordinarias: alcanzaba tumbado en escena numerosos y portentosos agudos. Triunfó en los principales teatros mundiales, actuó en Zaragoza y se retiró prematuramente por problemas mentales, convirtiéndose en maestro de numerosos cantantes. Bernabé Martí es el mejor Mario de ‘Tosca’ que he escuchado y eso que la he visto por Carreras, Domingo, Aragall, Del Mónaco, Pavarotti. Ángel Anadón, gerente del Principal de Zaragoza, en una entrevista en HERALDO, decía lo mismo. Su interpretación en esa noche de 1963 resultó descomunal y mágica. Su ‘Vittoria’ y su ‘Adiós a la vida’, que tuvo que repetir tres veces, la última tumbado en el suelo... son el testimonio de un público duro y exigente. Yo tenía 13 años. Carlos Chausson es otro cantante excepcional, que debutó en Zaragoza con más de 65 años y triunfó. Aragón es tierra de cantantes líricos, de la jota y de niño presencié el entierro del grandísimo José Oto....

Miguel Labay Matías. TERUEL

