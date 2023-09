De ‘La pelota vasca’ a Ternera

Hace ahora veinte años, en el Festival de San Sebastián se exhibió ‘La pelota vasca’, un largo documental de Julio Medem que provocó la misma e intensa polémica que está originando ‘No me llame Ternera’, la entrevista de Jordi Évole al exjefe de ETA.

No me extenderé en el retrato de tan sanguinario personaje, porque ya se ha hablado demasiado de él. Tampoco, en el perfil de Arnaldo Otegi, hoy líder de Bildu, cuya presencia en el documental de Medem dio lugar a numerosas protestas. Hay que decir que, la intervención de Otegi, además de las de Felipe González, Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Iñaki Gabilongo o Txiki Benegas, entre otros muchos, no hizo sino desvelar la fragilidad intelectual del exetarra –sus comentarios sobre internet eran antológicos–. Tanto en el caso de ‘La pelota vasca’ como en el de ‘No me llame Ternera’ la polémica se ha desatado mucho antes de que se haya podido ver el filme con las declaraciones de Ternera. La protesta, creo yo, no es tanto contra la película en sí sino contra el hecho del convertir en protagonista a Ternera. Esperemos a verla para opinar y no hablar sobre lo que no se ha visto. Pero, mientras tanto, que veinte años después dos producciones que guardan relación con el País Vasco y sus años más terribles y en los que hubo tantas víctimas –espero que pronto alguien haga un buen trabajo sobre las víctimas y sus familias, esas desconocidas– hayan causado una reacción idéntica, da qué pensar. Por ejemplo, que las heridas no están curadas y que hay todavía demasiado dolor.