El agua de Tarazona

El brote de gastroenteritis, debido a la presencia de un protozoo del género ‘Cryptosporidium’ en el agua de beber, que ha surgido en Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos obliga a tomar todas las medidas necesarias para normalizar la situación y para descubrir el origen de la contaminación, de manera que puedan prevenirse episodios similares.

Los vecinos llevan con paciencia los inconvenientes de no poder consumir agua del grifo, pero la inquietud es lógica y, en pleno siglo XXI, esta circunstancia, que dura ya doce días, debería tener cuanto antes una solución.

Los técnicos de Salud Pública de la DGA, en colaboración con el Ayuntamiento turiasonense, trabajan intensamente, según explicó ayer el consejero Bancalero, para averiguar cómo se ha producido la contaminación y encontrar una solución para restablecer la normalidad en el suministro de agua. Está confirmado que la causa de los numerosos casos de gastroenteritis se halla en la presencia en el agua del grifo del protozoo. Y el microorganismo ha sido detectado en el tramo del río Queiles donde captan el agua las poblaciones afectadas. Pero sigue sin conocerse cómo se ha producido la contaminación, algo esencial para evitar futuros brotes. Tampoco resulta fácil la eliminación del parásito, que es resistente al cloro. La utilización de luz ultravioleta o de ozono podría ser eficaz y, aunque son métodos complejos, no hay que descartarlos. Hay que subrayar que los sistemas de potabilización y los controles que se llevan a cabo garantizan de manera habitual la potabilidad del agua tanto en Aragón como en toda España. Este brote resulta inusual, pero habrá que aprender de la experiencia y mejorar las técnicas. Afortunadamente, la afección que causa el ‘Cryptosporidium’ es casi siempre leve, pero ello no resta seriedad a un brote que tiene sin poder beber agua de la red a once mil aragoneses desde hace doce días. Hay que encontrar el remedio.