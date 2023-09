Cartas al director de HERALDO: Conducir el coche, mejor con espiritualidad

Conducir el coche, mejor con espiritualidad

Decía una escritora que escribir le influye positivamente. Porque puede liberar su fuerza interior, desahogarse y ordenar su mundo interior poniendo por escrito sus pensamientos. Qué cierto es. Desde jovencita yo tenía la buena costumbre de hacerlo, de escribir, y eso me hacía mucho bien.

Escribir es expresar, ordenar, comprender, ajustar... ¡es tantas cosas y tantas tan buenas! Leer y escribir hacen mejor la vida de las personas. Pero cada vez hay menos personas que escriben, menos que leen, menos que reflexionan y cada vez más personas dejan de satisfacer esa necesidad espiritual real. ¿El resultado? Infelicidad. Ya lo decía la Biblia hace muchos siglos, "felices son los que reconocen sus necesidades espirituales". Vivimos en un mundo cada vez más materialista y menos espiritual. Estamos inmersos en una sociedad que presume de moderna y progresista cuyas actitudes y acciones demuestran todo lo contrario. Vivimos en la era de la inmediatez. ¿Qué pasó con la paciencia? Cada vez me gusta menos conducir por la ciudad, mucha gente que conduce no debería hacerlo. Comprendo que tienes que llegar a un destino y para llegar antes debes usar un vehículo con motor y ruedas; pero, señores, por favor, si están enojados, irascibles o con la mecha muy corta un día, ¡no conduzcan! Háganse un favor a sí mismos y a los demás. No me grites, no me insultes, no me golpees el coche con el puño, no me pites tanto... ¿Qué es lo que quieres?, ¿evitar un accidente o matar a alguien? Seamos más responsables, por favor. Aprovecho para felicitar a los cuerpos de seguridad y pido, por favor, más presencia policial. Y el claxon únicamente se usa para evitar un accidente, que me parece a mí que eso se le ha olvidado a demasiada gente.

Yasmina Manzano Montes. ZARAGOZA

Aceras demasiado estrechas

En las inmediaciones de la residencia de la tercera edad Madre María Pilar Izquierdo (calle de las Bellas Artes, Montecanal), las familias de los usuarios nos encontramos día a día con grandes limitaciones para pasear con nuestros familiares. Las aceras no solo no están adaptadas con pasos de cebra ni rebajes, sino que en todo el recorrido nos encontramos con farolas que no nos permiten pasar con las sillas de ruedas, ya que al escaso ancho se suma el encontrarte un poste en el medio cada ciertos metros que te impide continuar con la silla por la acera. Nos vemos obligados a bajar el escalón de calzada y circular por ella. Se trata de un problema que afecta a multitud de barrios, pero precisamente en las inmediaciones de una residencia para la tercera edad, donde gran parte de los usuarios cuentan con problemas de movilidad, es algo especialmente grave y que requiere de intervención prioritaria por parte del área de Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. Una ciudad inclusiva debe velar por ofrecer las mismas facilidades en su día a día a todos los ciudadanos y las ciudadanas, así como garantizar los derechos de las personas con una discapacidad física. Para ello aprobó el gobierno municipal la nueva Ordenanza de Accesibilidad y Derechos en julio del pasado año 2022.

María Pilar Gimeno. ZARAGOZA

Preocupaciones de un ciudadano

Quiero trasladar al señor Azcón mis preocupaciones, igual que hizo él con las suyas ante el Rey. Aunque yo, un simple ciudadano de a pie, no pretendo representarme más que a mí mismo, por más que sean compartidas con otros ciudadanos. Me preocupó que el PP interpusiera un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Cataluña, aprobado por los Parlamentos de Cataluña y nacional y por el pueblo de Cataluña en referéndum. Me preocupó el fallo del Tribunal Constitucional, la declaración unilateral de independencia, la judicialización de un problema político. De aquellos polvos vinieron esos lodos. También me preocupa la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la llegada de partidos de ultraderecha (y sus políticas) a gobiernos como el del Sr. Azcón. Me preocupa la crispación de la vida política que impide fórmulas de entendimiento entre los grandes partidos. Me preocupa que ciertos grupos pretendan especular con el territorio ejerciendo una presión insostenible sobre nuestro entorno natural. El Sr. Azcón ya me entiende... Se las traslado respetuosamente, por si tiene a bien tenerlas en consideración.

Carlos Perrela Larrosa. ZARAGOZA

Unos grandes olvidados

Hay unos grandes profesionales, los educadores sociales, que no están reconocidos para nada por el Ministerio de Asuntos Sociales, ni la DGA, ni el Ayuntamiento. Son profesionales que tienen la gran responsabilidad de educar a niños y adolescentes con grandes problemas en su entorno familiar y situaciones muy complicadas, y persiguen su adaptación e inclusión a la sociedad. Trabajan fines de semana, festivos, navidades, noches, jornadas de 48 horas, mucho más que un maestro, que también educa, y el salario de uno no tiene nada que ver con el del otro. Sus ingresos anuales no llegan a los 20.000 euros, incluyendo extras, nocturnidad y festivos, mientras que el maestro cobra 32.205 euros. ¿Por qué esa diferencia cuando en los dos casos los estudios son de cuatro años para obtener la diplomatura?

María J. Castro. ZARAGOZA

Las Murallas Romanas, desprotegidas

Me da mucha pena cuando paso por las pocas murallas romanas que conservamos en Zaragoza y veo en la parte este, que no está protegida de ninguna manera, todo lleno de desperdicios, botellas, latas, bolsas... que tiran gamberros, desaprensivos, gente sin educación. Debido a ello, cuando pasa por esa zona algún evento, como carreras, procesiones, etcétera, también se sube la gente a las murallas, como si de una grada se tratara. ¿Tan difícil y costoso sería poner unas vallas como hay en el lado oeste (incluso más altas) para evitar estas gamberradas y el deterioro de este monumento?

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

La subida de tasas

He leído en HERALDO la intención del Ayuntamiento de Zaragoza de subir la tasa de basuras un 29%. En mi familia se recicla todo lo posible (aceite, vidrio, papel y envases), de lo que se aprovechan (gratis) las empresas de reciclaje, lo que significa que cada día produzco menos basuras a recoger por el Ayuntamiento. Ante tan desmesurada subida, dejaré de reciclar. Espero que se recapacite.

Alejandro M.ª de Arnedo Areitio. ZARAGOZA

