Navas cabalga por la banda, se marcha en velocidad, el balón le llega a Torres, centra, le cae a Fábregas, se la pone a Iniesta, chuta y ¡goool! El de Fuentealbilla mete el gol de su vida, de nuestras vidas, de la historia del país.

Poco después, en la celebración sobre el césped del Soccer City de Johannesburgo, con todas las cámaras enfocando y millones de espectadores, el presidente de la Federación le planta un beso en los morros a Iniesta. El héroe de la final no sabe cómo reaccionar ante la agresión y se marcha confuso al vestuario. Inmediatamente empieza el revuelo en las redes sociales. Mensajes de apoyo al futbolista, de indignación generalizada. Varios cargos de la Federación tratan de convencerle de que ha sido un beso consentido y debe grabar un vídeo reconociéndolo. No lo hace. Las presiones continúan, el revuelo crece y se convierte en un tsunami que acaba días después con la dimisión del presidente de la Federación. Los ganadores del Mundial y otros compañeros reclaman públicamente cambios profundos en la Federación para volver a jugar con la selección. Hay pocos cambios y mucho ruido, más comunicados, la convocatoria de jugadores que habían pedido no ser convocados, amenazas, presiones. Qué pena –dicen algunos– que las protestas empañen la victoria. Qué vergüenza, qué ridículo internacional. Sólo ha pasado un mes y ya nadie se acuerda del gol de Olga Carmona. ¿No había mejor manera de gestionar esta crisis? ¿Se hubiera resuelto todo igual con los protagonistas del Mundial de 2010? ¿Habríamos olvidado tan pronto el gol de Iniesta?