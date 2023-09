Cartas al director de HERALDO: Elogio de la constancia

Elogio de la constancia

Dicen los poetas para animar a ser constantes: "Lo que no logres hoy, quizá mañana lo lograrás: no es tiempo todavía. Nunca en el breve término de un día madura el trigo, ni la espiga grana". Y sigue diciendo Amado Nervo: "Trabaja y persevera, que en el mundo nada existe rebelde ni infecundo para el poder de Dios o de su idea; hasta la estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca y estatua cuando Fidias la golpea".

Los poetas, con palabras adecuadas y bellas que salen del fondo del alma, expresan las cosas de la vida. El pueblo, con sencillez y clara razón, dice las cosas con refranes contundentes. Para ser constantes dice: "Zamora no se ganó en una hora". La constancia obtiene las cosas más difíciles, por ello escribió Santa Teresa de Jesús: "Ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino". Para lograr metas no falta el talento ni escasea la inteligencia, sino la constancia. Cuando en 1856 Espartero estuvo en Zaragoza para la primera piedra del ferrocarril, le cantaron esta jota: "Acuérdate, Duque amado, que aquí te queremos siempre, que no cabe la inconstancia en pechos aragoneses". También hay que ser constantes a la palabra dada, pues entre los males de hoy está la falta de valor moral de no respetar la palabra. En el ayer bastaba la palabra empeñada de un hombre honrado para asegurar fidelidad al compromiso adquirido en la familia, en la amistad, en la actividad laboral y social. Hoy, con un ambiente de infidelidad, parecen ignorar la cabal obligación de ser fieles a la palabra dada, de llevar adelante los compromisos que se adquirieron con total libertad, de mantener una conducta coherente con las decisiones que uno ha tomado ante Dios o ante los hombres. Cumplir o no cumplir la palabra dada dice mucho de cómo es tal hombre.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

La ecología y la Iglesia

Primero Benedicto XVI y posteriormente el papa Francisco, con su encíclica ‘Laudato si’, abordaron la ecología en sus distintas facetas, desde la justicia social hasta los valores humanos más sutiles. Al principio, causó extrañeza en un sector cristiano que, equivocadamente, unía ecología a extrema izquierda o que, en el mejor de los casos, veía en estos temas una afición intranscendente de algunos chalados. Me alegra mucho saber que desde nuestra archidiócesis de Zaragoza se le da a la ecología la importancia y el valor trascendente de que es acreedora, creando la Delegación de Ecología Integral, auspiciada por el arzobispo, donde se preparan actos, temas, reuniones, conferencias… para despertar en cristianos y en no creyentes los importantes valores ecológicos. Al hilo con el tema, trascribo estas palabras: "Lo más importante, lo más básico, lo más trascendental de las decisiones del hombre, actualmente, es la conservación de la naturaleza". Estas palabras de Félix Rodríguez de la Fuente figuran junto al relieve del escultor Santiago Osácar con el que el Acuario de Zaragoza rinde homenaje al genial naturalista.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

El cuento de la lechera

Ha sido el primer día de colegio de mi hijo. A él le encanta que le lea cuentos antes de ir a dormir, pero nunca pensé que juntos viviríamos el cuento de la lechera. Hemos estado meses hablando de su cole, de lo bonito que iba a ser, tan nuevo, blanco y amarillo, tan cerca de casa y... ¡qué suerte haber podido entrar! Al salir de clase iríamos al Lidl, pasaríamos por el parque y llegaríamos prontito a casa para jugar, bañar, cenar y leer un nuevo cuento. Pero, a pesar del granizo y de la riada, lo que ha roto la lechera de todas estas ilusiones ha sido la intolerable irresponsabilidad política, la absoluta opacidad, la insensibilidad ante la situación de centenares de familias que para proteger la vida de sus hijos deben elegir entre cambiarlos de cole, fuera del barrio, o consultar cada día con un nudo en el pecho la previsión meteorológica mientras piensan cómo harán para ir a buscarlos si la cosa se pone fea. Hay informes que no muestran, hablan de medidas que son tan insuficientes (según los expertos) como inexistentes, ya que no están implementadas. Nos piden que confiemos en ellos, los mismos que permiten que un colegio permanezca en el cauce de flujo preferente de un barranco incumpliendo la ley vigente y atreviéndose a afirmar que "no van a permitir que haya ninguna situación de riesgo", y teniendo la desfachatez de pedirnos paciencia. Ya lo permitieron en su día, y lo siguen haciendo ahora. Señora Natalia Chueca y señor Jorge Azcón, mi hijo está seguro no porque ustedes hayan hecho lo que tenían que hacer, sino porque ante su irresponsabilidad hemos decidido cambiar todo un plan de vida para vivir sin miedo y garantizar la vida de mi hijo. Y aunque ya no tenga lechera, sigo con fuerzas para exigirles la reubicación del CEIP María Zambrano ya.

Elisa Campos Soria. ZARAGOZA

España es diferente

Este eslogan de los años sesenta, que tuvo gran difusión en la Europa democrática e incluso en Estados Unidos, fue creado para atraer el turismo en aquella época y fue el origen de la gran llegada de personas de todas las latitudes entonces y posteriormente. Este eslogan, sin sacarlo a la luz las autoridades españolas, se va a recoger de nuevo en todos los países democráticos, debido a los posibles pactos de un presidente de gobierno que está realizando ciertas actuaciones en beneficio de unos partidos políticos que no representan a más de un 6% de los españoles, que para mayor inri no se consideran españoles. Ya han logrado beneficios al darles la opción de ser grupo parlamentario que no les correspondía, su colocación en el hemiciclo es en sitio relevante, aunque hayan conseguido pocos escaños, han logrado que en el Congreso se hable en los idiomas de sus respectivos territorios –espero que los representantes de Aragón hablen en fabla–, se les ha ofrecido además la promesa de más de 20.000 millones más de euros a una comunidad. El Sr. Sánchez parece que está dispuesto a promulgar una ley de amnistía, que es contraria a la Constitución, y a que estas comunidades puedan decidir separarse de España, que es ilegal. Es como si estos partidos independentistas le estuvieran realizando un 155 a España. En fin, es la sinrazón de una persona que, por ser presidente, se salte todas las leyes y se ponga de rodillas ante un prófugo de la Justicia que intentó dar un golpe de Estado y sigue en sus trece. Espero que la inteligencia y el sentido de España de algunos representantes del partido socialista se opongan a esta marcha hacia el abismo a la que está abocando a España su jefe de partido, aunque me temo que no vayan a cortar la mano que les da de comer.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

