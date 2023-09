Cartas al director de HERALDO: Ver los toros desde la barrera

Ver los toros desde la barrera

Esta expresión taurina hace referencia a aquellas personas que se dedican a juzgar algo desde un sitio donde no existe peligro alguno; y claro está, les resulta fácil. No es lo mismo bajar al ruedo, torear y bregar con toros de más de 500 kilos, salvando las embestidas de semejantes moles.

Observando el panorama político español, la situación en la que nos encontramos y los partidos políticos me transmiten una sensación muy parecida. Veo en el ruedo a los espadas enfrentándose a auténticos miuras, con pitones astifinos que dan miedo, algunos con el pelo alborotado, poniendo el listón muy alto y embistiendo a diestra y siniestra, y nunca mejor dicho. Y desde arriba, en zona privilegiada, desde sus poltronas, en muchos casos ya desvencijadas, se encuentran los críticos, los que juzgan la corrida, los señores barones, como así los llaman, los distintos barones de los partidos que cuando hablan lo hacen ‘ex cátedra’ y parece que sea palabra del de arriba del todo. Siento decirles a esos barones del PP y del PSOE que están ya medio calvos, canosos, bueno, alguno con tinte, pero todos casposos y caducos. Los señores González, Guerra, Aznar, Rajoy, Zapatero y otros tantos, que hagan el favor de retirarse de una vez y dejen de entorpecer esta maltrecha y agonizante política actual. Tuvieron su época, con sus luces y sombras, algunos más luces que sombras, pero ahora no les voy a juzgar. Desde sus partidos restan dramatismo a esta situación emocional, pero sabemos que no es así. Las luchas intestinas en esas cloacas, que no se pueden llamar de otra manera, siguen existiendo. Además están divulgando un reiterado menosprecio a las siglas en las que militan y ahora no es propiamente lo que este país necesita. Que den un paso al lado y, por favor, ¿por qué no se callan de una vez?

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Trabajo y discapacidad

Discapacitado no es sinónimo de no saber hacer. Estas personas tienen los mismos derechos, más aún el derecho a trabajar. Porque tengan una discapacidad no se les tiene que discriminar. Pueden hacer su trabajo como cualquier otra persona. No importa el tiempo que necesiten, las prisas nunca son buenas, sino el querer, el buen hacer y tener ganas. Todos no valemos para lo mismo, pero si se les da una oportunidad pueden valer para ello, tan solo necesitan ser aceptadas. Los que no tenemos discapacidad alguna, muchos nos creemos superiores a ellos o creemos hacer mejor las cosas; estamos muy equivocados. La realidad no es esa, ellos no luchan por ser más, sino por ser iguales. Son válidos y le ponen más ganas por querer superarse, y lo consiguen. Tenemos que aceptarles y dejarles su sitio cuando trabajemos con ellos. Todos no trabajamos al mismo ritmo, tengamos paciencia, dejemos que hagan su trabajo, lo saben hacer. Se lo merecen más que otros que teniendo un puesto asegurado no saben desempeñarlo.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Victorias pírricas

La expresión ‘victoria pírrica’ fue una de las primeras que aprendí cuando empecé a estudiar Latín. Pirro fue un enemigo de Roma que ganó una batalla pero tuvo unas pérdidas superiores a las del contrario. Los chicos y chicas de los pueblos de Aragón consiguen una gran victoria curso tras curso cuando los claustros se llenan de profesores que llegan hasta de más allá de su comunidad autónoma. Frente a la Unión Europea, que aboga por proporcionar las mejores condiciones laborales para sus docentes, muchos de los docentes aceptan tener una vacante de curso completo a pesar del coste económico y personal; esto es un alivio y hasta un logro (no un derecho). También es su propia victoria. Sin embargo, es una victoria pírrica: horas de coche, dinero en combustible (por supuesto, la jornada laboral no incluye los desplazamientos) o quedarse a vivir en una de las habitaciones cuyos anuncios infestan los tablones de la sala de profesores... Por no hablar de aquellos docentes que emprenden mudanzas con sus familias, cuya estabilidad depende de bajas o centros que solo sobreviven con victorias pírricas.

Alejandro Pina Terraza. ZARAGOZA

¿Seguro que estamos en buenas manos?

El 15 de septiembre HERALDO publicó un articulo, en Tribuna Ajena, del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) de la demarcación de Aragón, relativo al reciente episodio de inundaciones en el Barranco de la Muerte. En este articulo se criticaba un estudio geográfico en el que se pedía «realizar un estudio de riesgo para avenidas extremas en el Barranco de la Muerte…», según su propio entrecomillado. No parece demasiado pedir, cuando se está valorando riesgo mortal según episodios similares y con las imágenes que del suceso se han difundido. En dicho articulo se plantea una especie de justificación del suceso en que «como sociedad cada vez demandamos la ocupación de más terrenos para poder desarrollar nuestra vida». Pero esto está limitado por nuestras normas y por el sentido común. Parece que en este caso el ingenio no ha sido suficiente. Por eso, cuando se nos insiste en que estamos en buenas manos, cabe preguntarse: ¿en cuáles?, ¿en las que diseñaron la evacuación de pluviales en el tercer cinturón o en los pinares de Puerto Venecia?, ¿en las que dimensionaron los colectores cuyas tapas de registro saltaban en la zona del suceso? Seguramente estos equipos estarían dirigidos por ingenieros, ¿se ha hecho autocrítica o se han pedido responsabilidades? Por eso, quizás fuera bueno difundir los estudios y permitir que la ciudadanía los conociera y apreciara el esfuerzo de la Administración y de los profesionales. P. D.: Gracias a los Bomberos por su prudente previsión.

Mariano Gracia Ortubia. ZARAGOZA

El disgusto de las tasas

Durante unos años los aragoneses hemos estado entre las tres regiones cuya recaudación de la parte autonómica del IRPF era más alta, en especial en los tramos más comunes, entre los 30.000 y 40.000 euros anuales. Recientemente se redujo algo esa parte impositiva y ahora se nos dice que en Zaragoza se van a subir las tasas (que no impuestos) por los servicios de suministro de agua y recogida de basuras, con lo que el magro ahorro en el IRPF autonómico quedará seguramente anulado. Lo lógico sería que los zaragozanos hubiéramos notado previamente una mejoría clara en ambos servicios que justificara el aumento, o que se hubiera explicado con detalle tal necesidad, en lugar de contentarse la autoridad con una mera comunicación y con excusas de que en otras ciudades las tasas son mayores, o que se bajan otros impuestos, como sugiriendo una compensación. Empezamos bien este nuevo mandato.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

