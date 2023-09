Un fastidioso protozoo

Por fortuna, la afección gastrointestinal que provoca el protozoo que ha contaminado el agua de Tarazona no es, en general, grave; aunque puede tener complicaciones para personas debilitadas por otras circunstancias.

Pero de cualquier manera, que en pleno siglo XXI, en una ciudad de casi once mil habitantes haya sido necesario prohibir el consumo de agua del grifo no tiene ninguna gracia y no es, de ningún modo, un asunto menor. Sobre todo, porque la situación se prolonga desde hace ya ocho días y porque además seguimos sin saber cómo se ha contaminado el abastecimiento, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas para evitar que se repita.

Las buenas condiciones higiénicas del agua de beber forman uno de los pilares fundamentales de la salud pública, que se consiguió con esfuerzo a lo largo del siglo XX y que en Aragón y en España damos por garantizado con toda razón, porque se ponen para ello los medios necesarios. Que de repente, sin que los técnicos sepan lo que ha ocurrido, aparezca una grieta es preocupante. Así que habrá que investigar a fondo el origen de ese fastidioso parásito. En primer lugar, para devolver cuanto antes el servicio normal a los turiasonenses, que tienen que sufrir los inconvenientes y las molestias de esta situación; y además para que todos podamos estar tranquilos. Aragón cuenta con buenos especialistas en estas cuestiones, por ejemplo en la Facultad de Veterinaria, así que hay que confiar en que el problema se resuelva pronto y que quede como un episodio anecdótico. Esperemos.