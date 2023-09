Donde se esconden los alacranes

«Hasta debajo de las piedras», que es donde suelen esconderse los alacranes, nos dice Pedro Sánchez que va a buscar los votos que necesita para volver a ser presidente del Gobierno. Y hay que creérselo. En realidad, ni siquiera hacía falta que nos lo recordase, conociendo al personaje podemos estar seguros de que no va a dejar piedra sin remover ni escorpión sin abrazar para continuar en la Moncloa. Los picotazos, por lo demás, no se los llevará él, sino la Constitución y los todavía muchos españoles que confían en ella.

A partir de los resultados electorales del 23 de julio nuestros líderes políticos han puesto en escena un auténtico sainete, una representación estrambótica. Mientras quien es oficialmente candidato a la presidencia del Gobierno vela sus armas, en una noche que se está haciendo eterna, en desesperada espera de un fracaso asegurado, el que no es candidato mueve sus fichas, dobla el lomo ante los separatistas y hasta ata moscas por el rabo preparando una investidura a la que todavía no ha sido llamado. Y entre tanto, esos separatistas ya no tienen empacho en reconocer que aquí de lo que se trata es de una venta de votos y que «Cataluña cobrará por anticipado».

La verdad es que ninguna fuerza política está en estos momentos teniendo una actitud ni siquiera mínimamente digna. Lo que redunda en la indignidad en que se mueve toda la política española. Ya sabe bien Sánchez qué piedras son las que tiene que levantar. Y las irá levantando una a una hasta que consiga su objetivo.