Para nuestra Comunidad conseguir una adecuada participación en las inversiones y los gastos del Estado supone siempre una ardua batalla. El Gobierno de Jorge Azcón quiere presentar cuanto antes un planteamiento claro que incluya la reivindicación de las infraestructuras pendientes y de una mejor financiación, la reactivación de las obras del Pacto del Agua y las ayudas contra la despoblación. La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que el PP quiere convocar enseguida, puede ser un buen altavoz.

Ganar peso político nacional es una de las aspiraciones permanentes de Aragón, que con su amplio territorio y su reducida población necesita de las inversiones del Estado y de una financiación reforzada para impulsar su desarrollo y sostener los servicios públicos. Seguramente Azcón contaba con que un Gobierno nacional del PP favorecería un diálogo fructífero para las reivindicaciones aragonesas, pero todo indica que el escenario va a ser muy distinto. Eso no obsta para que el Ejecutivo aragonés aspire a contribuir al debate político general defendiendo los principios constitucionales, ni impide que plantee desde un primer momento las necesidades de la Comunidad en cuanto a inversiones y financiación, que no deberían verse relegadas. Hay pendientes obras muy importantes para completar la red de autovías y de ferrocarriles, y el nuevo Gobierno aragonés quiere también encontrar fórmulas que permitan reactivar los objetivos del Pacto del Agua, sobre todo en la dotación de los Riegos del Alto Aragón pero pensando asimismo en infraestructuras menores necesarias para la agricultura. Otros puntos a subrayar serían las ayudas a la implantación de empresas en Teruel, que deberían ampliarse hasta el límite permitido por la UE, y el Plan del Pirineo, que requiere una importante participación estatal. Aragón no puede dejar de reclamar, con lealtad pero con firmeza, lo necesario para su prosperidad.