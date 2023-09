Cartas al Director: Los libros de texto en la época del reciclaje

Cada día se le solicita más al ciudadano que evite el despilfarro como una forma de contribuir a la sostenibilidad del planeta. Aparecen aplicaciones que ayudan a gestionar excedentes de comida, campañas institucionales que llaman a la responsabilidad: «Aquí no se tira nada. Alimentos de España. El País más rico del mundo». Metidos en este ambiente de reciclaje, hasta aconsejan no tirar los cepillos de dientes usados, se limpian y pueden reutilizarse para desempolvar el teclado del ordenador o adecentar las juntas de las baldosas del baño. ¿Qué cosas tenemos que leer? Pero bueno, ojalá que quede lejos esa época en el que las compras eran el camino hacia la felicidad, que en verdad no llego a creerlo. Por estas fechas es habitual que en los pasillos de los institutos se vean apilados en el suelo cientos de libros no usados, la mayoría manuales de texto, que pasarán al contenedor de papel, a la vez que se rellenan las estanterías de los departamentos con nuevos ejemplares que las editoriales han preparado para iniciar la ley educativa, y que allí quedarán por años empolvándose. Es cierto que los bancos de libros son una labor encomiable para evitar su compra por las familias, que ya vale gastar entre 30 y 50 euros por un manual. Con tanto libro de texto nuevo como se recibe en los centros, aunque solo sea para ojearlos, puede pensarse en los beneficios que obtendrán las editoriales si un centro elige el manual de determinada editorial. Debería exigirse más racionalidad, más sentido común, manejarnos durante mucho tiempo con los mismos manuales y, si es necesario, añadir algún apunte con el que puedan corregirse las que creemos que son deficiencias de contenido o de comprensión.

Javier Fatás Cebollada

ZARAGOZA

Ludopatía en aumento

La ludopatía va en aumento. Hay muchos adultos adictos al juego. Pero por desgracia también hay muchos adolescentes que se están enganchando. En internet y en televisión hay anuncios de gente famosa incitando a jugar para hacerte rico. Hablan de pequeñas cantidades para empezar y las víctimas se van haciendo adictas y juegan más y más. Al final, algunas personas terminan por jugárselo todo, hasta su casa. Lo pierden todo: dinero, familia, amigos, etc. Tratemos de inculcar a los jóvenes valores, alicientes, formas de ocio sanas y reconfortantes. Y colaboremos en una sociedad cada vez más sana y comprometida en su bienestar.

Carmen García Morán

Zaragoza

El impuestodel coche eléctrico

Soy propietario de un vehículo eléctrico. Hace dos años me trasladé desde Barcelona a Villanueva de Jiloca para cumplir el sueño de vivir en un pueblecito de la España vacía. Antes de venir y empadronarme le preguntamos a la alcaldesa qué impuestos había que pagar en el Ayuntamiento, como el agua, el IBI y el impuesto de circulación de mis vehículos. La alcaldesa me dijo que los vehículos cien por cien eléctricos no pagaban impuesto, ya que son etiqueta cero medioambiental. Pues de lo que me dijo, nada: el año pasado me llegó un cargo de 140 euros por mi coche. Me dirigí al Ayuntamiento y la contestación fue para reírse: que no habían tenido tiempo de variar la normativa del Ayuntamiento y que lo tendrían en cuenta para el próximo año. Pues no ha sido así y este año me viene un impuesto de 141 euros por un coche que en Barcelona no pagaba nada. En un pueblo pequeñito, donde vivimos durante el año menos de 35 personas y al que quieren que vengan familias para que no desaparezca, la comunicación con el Ayuntamiento tendría que ser fluida y ágil, y no es así. Al final me volveré a empadronar donde vivía antes. Es triste pero es lo que tenemos en este pequeño pueblo.

David Gómez Ruiz

VILLANUEVA DE JILOCA (Zaragoza)

¿Igualdad?

He crecido en una familia de cinco hermanos, hombres y mujeres. En pleno siglo XX no se les ocurrió a mis padres darnos diferente educación, se nos exigía tanto a unos como a otros y se nos premiaba tanto a unos como a otros. Se nos insistía en educación, respeto, pudor, prudencia... tanto a unos como a otros. Y no puedo dejar de asombrarme de que, ya bien entrado el sigo XXI, con unas políticas de ‘igualdad’ que tienen hasta su propio Ministerio, en un mismo medio de comunicación aparezca aplaudida una señora que ha cantado a pecho descubierto e incluso presume de ello y denostado un señor que se ha tocado los genitales y que él mismo dice haber sentido vergüenza. Me parece igual de burda una situación que otra. Me educaron en igualdad en el siglo XX, esa igualdad que desaparecíó en el siglo XXI.

Susana Laguna

ZARAGOZA

Ellos se retratan

Al comenzar este verano, y tras solo diez días en el cargo, el ultraderechista ministro de Economía finlandés renunció a su cartera por sus comentarios antisemitas en las redes de hace unos años y las alusiones hitlerianas en campaña electoral. Es miembro del Partido de los Finlandeses, coaligado con el conservador primer ministro, quien consideró la dimisión como única solución, ya que «el Gobierno respeta los derechos humanos y no acepta ninguna forma de racismo». ¿Se imaginan a la responsable de Justicia de un ‘Land’ alemán fotografiada en un post junto a la esvástica o un retrato de Hitler? El actual director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón hacía apología del franquismo y alababa al general Millán Astray en su blog; la directora general de Justicia, también de Vox, se retrató junto a la bandera preconstitucional de España. Jueces, fiscales y letrados no se han pronunciado al respecto. El presidente de nuestra Comunidad sí que toma partido y no cesa a estos responsables políticos. Con ello, también se retrata.

Carlos Más Arrondo

ZARAGOZA

Cerveza no incluida

Soy usuario de la autovía A-23 y de la AP-68. En mis paradas en establecimientos de restauración he visto que en los menús del día solo ofrecen como bebidas agua, vino o gaseosa, ignorando la cerveza. Si a alguien se le ocurre pedir cerveza, el camarero le dice que no entra en el menú y tendrá que pagarla aparte. Como me ha pasado varias veces, he decidido que siempre que pueda evitaré dichas autovías y circularé por otros caminos. No encuentro razonable que se prohíba por parte de restaurantes y hoteles la cerveza, ya que tiene menos grados de alcohol que el vino y ninguno si es ‘cero cero’, por lo que es muy recomendable para cuando se viaja.

Francisco Ruiz Fernández

ALFAFAR (VALENCIA)