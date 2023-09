Cartas al director de HERALDO: Subida de tasas

Sale a la luz la subida de la recogida de basuras en Zaragoza, cuando ya se firmó hace unos meses sin consultar a la oposición. Lo grave no es eso, que sí lo es, sino que la limpieza está desaparecida de la ciudad, ya que no existe justificación para dicha subida puesto que el servicio está cada día peor. En el Casco Histórico pagamos pero somos ciudadanos de quinta. La subida del agua se podría evitar si los vehículos que la transportan no la fuesen perdiendo por el camino y si se cerrase el grifo de la plaza de Salamero, que es el mayor desatino de esta ciudad, si es que hay que ahorrar agua. Prometieron no subir impuestos, claro, antes de las elecciones, pero han incumplido su promesa. También el anterior y el anterior, esto debe de ser una enfermedad crónica de estos políticos que juegan a serlo.

Roberto Lagunas Pisón

Zaragoza

Amando de Miguel

El 3 de septiembre falleció D. Amando de Miguel. No voy a hablar de su valía profesional, de sobras conocida, pero precisamente por eso, porque ha sido un personaje eminente, como sociólogo como escritor, conferenciante, etc., confío en que otras muchas personas opinarán lo mismo, que la noticia de su muerte tuvo una difusión muy escueta en los medios. Naturalmente, cada medio gestiona sus noticias y programas como mejor considera, faltaría más, pero estoy segura de que aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos, los que hemos leído sus libros, asistido a sus conferencias o escuchado sus intervenciones en radio y televisión estamos de acuerdo en que la repercusión de su pérdida no ha estado al nivel que merecía. Se ha ido un personaje ilustre pero afortunadamente para nosotros sus obras nos quedan y perdurarán.

Lourdes Romera Bárcena

Zaragoza

Una sociedad enferma

Una sociedad que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor o se tapa los ojos para disculparlo está enferma, y esto es lo que le ocurre a la sociedad estadounidense. Ya no es el espejo donde mirarse ni el ejemplo de democracia que un día fue para el mundo, cuando una sola falsedad arruinaba la carrera de cualquier político. Trump es el responsable de la mayoría de sus males. Tiene un abultado historial con más de cien imputaciones. Entre otros delitos, se le acusa de intento de alterar el resultado electoral, asalto al Capitolio, retención ilícita de documentos clasificados, manipulación de testigos, liderar una asociación de tipo mafioso para alteración contable, etc. Si después de todos estos cargos una buena parte de la sociedad le está aupando de nuevo a la Casa Blanca, no es solo que esa sociedad esté enferma, sino que sufre una grave crisis socio-política. Los sondeos le dan una ventaja de más de 30 puntos. Como buen animal mediático, hace un ‘show’ de sus comparecencias judiciales, apareciendo como un mártir. En la América profunda tiene muchos seguidores, pero ¿qué pasa en el Partido Republicano?, ¿no hay nadie con sentido de Estado ni cordura para ver a dónde lleva el país? El mayor riesgo es que estas formas las está exportando a medio mundo, donde tanta esperanza tienen los que quieren ser gobernados por populismos. Pero pronto comprueban cómo les arrebatan sus libertades, promueven la corrupción, amparan la impunidad y pervierten la justicia.

José Luis Romanos Marfil

Zaragoza

Abrir el túnel

Siguiendo la política de hacer ciudad y ciñéndonos a los compromisos del Ayuntamiento de Zaragoza de ir cosiendo algunas arterias inacabadas, hay que pensar en retomar las obras iniciadas para la Expo 2008 del túnel ya excavado que une la calle San José María Escrivá de Balaguer con la plaza de la Ciudadanía, a lo largo de la avenida Ciudad de Soria, y empalma con la AP-68. Un trayecto con una longitud de 1,5 km está regulado en su superficie por trece pasos de peatones con sus correspondientes semáforos y cámaras de control de velocidad, lo que penaliza sensiblemente la circulación rodada y aumenta el riesgo de accidentes. Ahora que parece que el Ayuntamiento dispone de partidas para nuevos viales, no estaría mal terminar este que está a medias.

Tomás Estaún Nasarre

ZARAGOZA

La ‘maquinaria’ funciona

Escribo estas líneas para agradecer al Salud la atención recibida. El 28 de junio caí desvanecido en el campo. Entonces la maquinaria se puso en marcha, 112, centro de salud de Amudévar, uvi móvil de Huesca y, por último, Hospital Clínico. Agradezco a cada uno de ellos sus atenciones y profesionalidad, especialmente a todo el personal del Clínico, donde permanecí ingresado una temporada. Y me refiero a todos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y personal de limpieza.

José Manuel Tovar Barrios

PEDROLA (ZARAGOZA)

Los hermanos Machado y el silencio de la paz

La Guerra Civil no puede entenderse sin Antonio y Manuel Machado, dos hermanos, dos poetas, el primero siendo el héroe de los republicanos y el segundo, Manuel, siendo poeta del bando nacional. Uno, Antonio, muerto camino del exilio, el otro, Manuel, plácidamente en Madrid después de la guerra. Los dos tuvieron una rica y alegre bohemia en el París de su juventud, escribieron juntos obras de teatro, se ayudaron, se quisieron, aunque Manuel ya sabía que la poesía de Antonio iba a perdurar, la suya no. Hace poco editaron su ‘Poesía completa’ y no me convenció, le falta calidad universal. Antonio Machado ha sido la bandera de los perdedores, en la Transición se convirtió en el poeta de culto español y los cantautores, como Serrat, lo popularizaron. La Guerra Civil fue una guerra entre hermanos, cruenta y destructiva, por eso la España que se nos ha dado es la España de los dos hermanos Machado. Dijo Antonio que su vida sólo se entendería si se contaba en paralelo con la de su hermano Manuel, la biografía pudo titularse ‘Vida de Manuel y Antonio Machado’. Este verano pude comprobar por mí mismo los efectos devastadores de una guerra que aún puedes ver en Alemania. En Hamburgo me impresionaron las ruinas de la iglesia St. Nicolai, sobre todo si las ves al amanecer, el silencio que transmiten, un bombardeo aliado destruyó la ciudad en apenas unas horas, murieron 35.000 mujeres, mayores y niños. En Berlín me impactaron el silencio, la soledad, el vacío y la tristeza en un anochecer en el monumento del Holocausto, que conmemora el genocidio nazi. El arquitecto neyorquino Peter Eisenman creó 2.711 estelas de hormigón similares a sarcófagos, la barbarie nazi mató a seis millones de ciudadanos judíos. Por ello es necesario inhalar el silencio de la paz.

José Vicente Domeque Goya

Zaragoza