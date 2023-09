José Andrés y la solidaridad

Hay países que tienen tan mala suerte que hasta en las desgracias son siempre los últimos en ser noticia. Cuando Marruecos aún seguía tratando de rescatar a cientos de personas sepultadas entre las ruinas, cuando sabíamos que había zonas a las que todavía no se había podido acceder, otra catástrofe sacudía Libia.

Miles de muertos y de desaparecidos en una tragedia de la que tuve la impresión que se estaba dando menos cuenta que de otras. También, en ambos casos, se daba la circunstancia de que se cuestionaban la labor gubernamental y su reacción ante lo sucedido.

A mí me da mucho orgullo saber que hay militares, bomberos, oenegés y civiles españoles que, como siempre que se les ha solicitado, han acudido rápidamente a Marruecos a tratar de salvar vidas y ayudar. Siempre me siento orgullosa de la gente solidaria, como del cocinero José Andrés, al que el otro día tuve la suerte de conocer en el sur de España y que, cuando fui a darle las gracias por su actividad generosa y solidaria, como si fuera lo más normal del mundo, me contó que estaban en Marruecos (con su organización Word Central Kitchen, que fundó en 2010) y que ese mismo día habían servido dos mil raciones de comida. Lo dijo así, como si fuera poco. Qué a gusto se tiene que ir uno a la cama cuando sabes que ayudas a los demás y te entregas tanto a quienes lo necesitan. Un señor cocinero, con estrella Michelin, varios restaurantes en Nueva York, Madrid y más, con amigos entre los líderes más importantes del mundo, y allí está él, José Andrés, imaginando cómo hacer para que puedan comer los que tienen hambre.