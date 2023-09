Cartas al director de HERALDO: Una hipótesis empresarial

Una hipótesis empresarial

Imagina que trabajas en una empresa y, de media, debes hacer 4-5 charlas por día y que debes involucrar a todas las personas que asisten a esas reuniones y que se entusiasmen sobre lo que estás explicando. Duro, ¿no? Un montón de tiempo y esfuerzo simplemente para tener las presentaciones y documentaciones listas...

Ahora añade una nueva dificultad, las personas que asisten a esas reuniones no reciben ningún tipo de remuneración económica, ni por la compañía para la que trabajas ni por ninguna otra organización, de hecho, algunos de ellos están obligados a estar allí, no están necesariamente interesados en lo que estás tratando de explicar y en tus ganas de que se involucren. Aparte de todos estos factores, todo el mundo está esperando grandes resultados. En esa empresa eres además responsable directo de más de veinte personas y te has de coordinar con otros seis colegas que son responsables parciales del grupo del que estás al cargo para mejorar el rendimiento, mantener un ambiente de trabajo adecuado, optimizar la coordinación y evitar que surjan malos rollos, y si estos aparecen, implicarte para atajarlos. Cada una de las veintipico personas bajo tu responsabilidad tienen dos jefes directos fuera de la organización que pueden llevarte la contraria y hacer que tu trabajo no sirva para nada si tu empleado decide boicotearte con el apoyo de sus jefes externos. Además, eres responsable parcial de más de 100 personas, en ocasiones más de 200, a las que tienes que formar, motivar y evaluar de manera continua, aparte de coordinarte con sus respectivos superiores directos y en ocasiones con los jefes externos a la organización. Por último, la administración vigila todo lo que haces y te inunda a burocracia, normalmente bastante absurda. ¿Estás listo para ese trabajo? ¡Bienvenido a la enseñanza!

Fernando Carrasco Nigra-Maccono. ZARAGOZA

Me avergüenza

Me avergüenza que un personaje como Josu Ternera reconozca un crimen sin arrepentimiento y la Fiscalía decida no realizar ningún tipo de intervención ni manifestación, aunque haya transcurrido el tiempo para que haya prescrito. No es una cuestión meramente legal, es una cuestión de ética e higiene social poner en evidencia la maldad de los hechos. Si alguien saliera en un reportaje similar alardeando de una violación sexual, aunque hubiera prescrito ¿recibiría el mismo tratamiento? ¿Se aceptaría exhibir un documental similar en un evento como ha ocurrido en el Festival de San Sebastián con la entrevista de Jordi Évole? ¡Qué amargura estarán sintiendo las víctimas de ETA ante tanta miseria humana! Me avergüenza la apatía social ante estos hechos. Me avergüenza una memoria histórica tan ‘estrábica’ al servicio del poder y de los intereses personales. Hay motivos para el pesimismo ante tanta insuficiencia moral. Acabaremos dando la razón a aquellos sofistas que decían a Sócrates que esto de la justicia es un invento de los ricos para seguir mandando. Siento vergüenza ante el silencio de muchos, y muchas, siempre tan reactivos ante las injusticias, a quienes esperaba escuchar. Poderlo expresar en esta ventana social de HERALDO me sirve de bálsamo para la indignación.

Rogelio Altisent. ZARAGOZA

Héroes desconocidos

Se me revuelve el estómago cada vez que oigo llamar héroes a los futbolistas. Qué manera de degradar el significado de héroe. El Diccionario de la RAE dice que héroe es las persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Héroes son personas que arriesgan su vida en beneficio o al servicio de otras personas. Bomberos que han ido a Marruecos para salvar vidas, por ejemplo, son, sin duda, héroes. Cooperantes de oenegés en zonas de conflicto o en guerra también son héroes. A este respecto, no es consuelo pero sí justicia que se le conceda a la cooperante Emma Igual, fallecida por el impacto de un proyectil ruso en Ucrania, la Gran Cruz de Isabel la Católica. No es consuelo porque ese reconocimiento no le devolverá la vida, pero es justicia por sus méritos: directora y cofundadora de Road to Relief desde 2022, oenegé que ayudaba en Ucrania evacuando a civiles del frente y entregando ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por la guerra. Su corta vida es un ejemplo frente a la juventud egoísta. Es admirable la entrega desinteresada de tantas personas a las buenas causas, aun a riesgo de su vida, como le ocurrió a Emma Igual. De acuerdo con lo que dijo Benjamin Disraeli, estadista inglés. "A menudo los héroes son desconocidos" y añado que, por desgracia, los conocemos cuando fallecen.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Regular las renovables

Había expectación en torno a la actuación de la nueva Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, de entrada, se observan con decepción y escepticismo las recientes declaraciones del consejero: «Vamos a esperar a la comisión de investigación de las renovables. Si hay que corregir algo, lo haremos; y si se ratifica lo que hizo la anterior DGA, lo continuaremos». Todos conocemos las experiencias y conclusiones de este tipo de comisiones, así que, tras las mencionadas declaraciones, pongámonos en lo peor. Parece ser que le preocupa más el interés de, como dice, «las empresas pendientes de inversiones que no podemos paralizar» que la ansiada e imperiosa regulación, la ordenación del territorio y las consecuencias de las afecciones medioambientales, socioeconómicas, al patrimonio cultural, al sector primario y recursos tradicionales básicos para la supervivencia de nuestros pueblos. En 2021 el Justicia de Aragón remitió expediente al presidente del Gobierno de Aragón sobre la necesidad de regular la instalación de parques de energías renovables en Aragón. No sé si hubo respuesta, desde luego actuaciones, en absoluto. No sé si le habrá llegado al señor consejero la indignación y preocupación de los territorios y de sus ciudadanos afectados, de hecho, se han producido innumerables actos de protesta, movilizaciones, reivindicaciones, manifestaciones, etcétera, sobre todo en la provincia de Teruel. Y se han producido complejas repercusiones y surgido conflictos vecinales al respecto. Es el momento de afrontar una legislación inmediata y determinante que regule una adecuada implantación de las renovables, que la tramitación de los procedimientos sea clara y trasparente y que contemple la información y participación de los territorios y ciudadanos afectados. O se actúa con diligencia y determinación, o se acentuará el problema. Somos pocos, pero tenemos derechos.

Félix Bernal Abad. COSA (TERUEL)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es