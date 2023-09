Cartas al director de HERALDO: Paco Martínez Soria en los semáforos

Paco Martínez Soria en los semáforos

Valencia es la ciudad con más semáforos de Europa y la segunda del mundo, tras Nueva York. Mil semáforos, uno por cada 720 habitantes. El primer semáforo del mundo se instaló en la plaza del Parlamento de Londres en 1868, el primero de España se instaló en Madrid el 17 de marzo de 1926.

Se supone que los semáforos ordenan el tráfico, y aun así cada español pierde una media de 30 horas al año en atascos. En Zaragoza, según datos de Movilidad, hay cerca de 7.000 semáforos y 2.400 pasos de peatones semaforizados. Mantenerlos cuesta cerca de 13 millones de euros. Actualmente existe la idea de que los semáforos incluyan personajes famosos como Mortadelo y Filemón y Chiquito de la Calzada. Según la encuesta lanzada por HERALDO, Paco Martínez Soria debería aparecer en los semáforos de Zaragoza. A mí se me ocurre también José Antonio Labordeta. Desde la famosa película protagonizada por Paco Martínez Soria ‘La ciudad no es para mí’, cuando nos parece muy largo el tiempo que los peatones esperamos a que el semáforo cambie decimos "y los de mi pueblo, ¿cuándo pasamos?". Curiosamente, se parecen los primeros semáforos de vehículos a los actuales del tranvía. El semáforo primitivo contaba con dos lámparas de gas y unos brazos mecánicos que de día se colocaban en vertical para indicar ‘seguir’ y en horizontal para ‘parar’. En los semáforos del tranvía, una franja horizontal es prohibido el paso y una vertical, permitido el paso de frente. Un semáforo, si no se respeta por parte de todos los ciudadanos, no garantiza la seguridad. El 31% de los atropellos en Zaragoza se produce en pasos con prioridad peatonal sin semaforizar y el 13% en cruces con semáforo. El año pasado se produjo un atropello cada dos días por un coche, patinete o bicicleta.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Zaragoza arte, cultura y deporte

Cada día somos testigos de la competencia entre ciudades por acoger grandes eventos en una feroz valoración de la imagen de marca. Tienen un fuerte impacto en la percepción de la ciudad que los acoge. Se incentiva la llegada de visitantes, potencia la economía e incluso mejoran muchas de las infraestructuras, como ya se manifestó con la celebración de la Expo en nuestra ciudad. Zaragoza ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de organización ante grandes acontecimientos, siempre respaldados con una gran respuesta del público zaragozano en grandes celebraciones, deportivas, artísticas, culturales o de congresos. En las décadas de los 80 y 90, vivimos inolvidables noches mágicas en actuaciones de los más grandes de la música del panorama internacional en una vieja y abarrotada Romareda. Volviendo a la actualidad: el gran éxito del festival Vive Latino, con algunas de las figuras más relevantes del panorama musical iberoamericano. La exitosa llegada de la vuelta ciclista a España ante unas abarrotadas calles, convirtiendo el final de etapa de mayor expectación hasta esa fecha, según los propios corredores. La Filarmónica de Berlín en la temporada de grandes conciertos con entradas agotadas en el Auditorio. La final de la copa de la Reina en el Príncipe Felipe batiendo récord de afluencia en un partido de baloncesto femenino. Zaragoza aspira a ser capital europea del deporte 2026 y sede mundial 2030, pero para competir necesita una infraestructura a la altura de dichos eventos. Una nueva Romareda y una ciudad del deporte.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Vigilar el acoso cuando comienza el cole

Ahora que comienzan las clases no se nos puede escapar el estar muy vigilantes para evitar el acoso escolar antes de que se produzca. Los compañeros y compañeras son fundamentales aquí. Me gustan las iniciativas de algunos programas o cadenas de televisión y radio que están incidiendo en la prevención del acoso por que ayuda a concienciar a la gente. Tenemos que pensar que el acoso se puede dar en muchas partes: en el colegio, en el barrio, en la pandilla, y actuar rápido y ponerlo en conocimiento de los adultos es fundamental para acotarlo de forma inmediata y eficaz. Las victimas deben sabe que no están solas, que hay cientos de personas dispuestas a ayudarles y lo peor que pueden hacer es encerrarse en su urna de cristal y esperara a que escampe. De aquí se sale seguro, pero con ayuda y confiando. Todos debemos sentirnos concernidos en esta tarea, yo fui profesor y estoy sensibilizado con este problema que con buena predisposición es perfectamente resoluble y hasta nos puede llevar a conseguir lo que todos necesitamos, ser felices. ¡Ánimo!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Baños mixtos para evitar colas

Ha sido un chasco esta edición del Vive Latino porque las chicas hemos hecho colas interminables en los baños, perdiéndonos los conciertos. Personalmente, yo tuve que discutir con personal de seguridad porque me empeñé en entrar al servicio de chicos (en otras zonas sí te dejaban, curiosamente), cuando ya había recorrido todas las instalaciones buscando un acceso menos lento y no me podía aguantar más (tuve que escucharme que ya éramos mayorcitos para aguantarnos y que era yo la maleducada por expresar con rotundidad que iba a acceder con o sin permiso, como hice). El aforo ha aumentado mucho, lo han hecho las barras y también los baños, pero no en la misma proporción. Unos baños mixtos terminarían con el problema en gran medida. Claro que las colas no impiden el beneficio económico y solo van en detrimento de nuestro tiempo en el festival. Espero que mi queja ayude a futuros usuarios del festival a disfrutarlo como yo no he podido hacer este año. Soy amante de la música y lamento tener que opinar así de un evento que puede ser esencial en la vida cultural de Zaragoza y al que hemos asistido con ilusión.

Elena Martos. ZARAGOZA

Desprestigio de España

Las gestiones, comportamiento y actuaciones de Pedro Sánchez para tratar de mantenerse en el poder a toda costa están desprestigiando a España. La reunión en el exterior de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones con un delincuente, prófugo de la Justicia española, no tiene un pase se mire como se mire. Que el presidente de turno de la UE, no la desautorice y cese es una indignidad y un desprecio a los españoles, incluidos los votantes socialistas. Es vergonzoso e inaceptable que Yolanda Díaz, preguntada si habrá más reuniones, responda con un rotundo "sí, claro". Su actuación es un gravísimo atentado, sin precedentes, a la Justicia española y a la democracia.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

