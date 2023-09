Cartas al director de HERALDO: El mundo está cambiando ¿para bien o para mal?

El mundo está cambiando ¿para bien o para mal?

Cada día que pasa dependemos más de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Y esto se nota en nuestras actitudes, hábitos y vida cotidiana, tanto que a veces da como miedo y mucho respeto e incomprensión. ¿Será bueno o será malo?

Vemos situaciones impensables hasta hace unos años. Veo a cuatro adolescentes sentados en un banco, han quedado para reunirse y los veo mirando absortos en sus pantallitas, sin despegar la vista y con un movimiento de dedos infrenable, sin dirigirse la palabra, si no es una sonrisa y una muestra de pantalla del uno al otro. Veo cómo una pareja de novios jóvenes, en vez de pasear de la mano enamorados contemplando el paisaje, van cada uno con su móvil en la mano esperando el pitido de un mensaje de whatsapp o el envío del último selfi de un amigo o amiga. A mi lado, en un restaurante, se sienta un niño con sus padres para comer y, casi antes de pedir su menú, veo que sacan el móvil o la tableta para que el niño vea los dibujos animados y coma sin molestar. Veo a una anciana sacar, sonrojada, el móvil del bolso en misa, tras oír todos la sintonía del ‘Paquito chocolatero’. En el autobús o el metro, casi todo el mundo va con la cabeza agachada y fija en sus pantallas iluminadas. Vienen hacia mí dos chicas haciendo deporte, con sus auriculares puestos y sin percatarse de que viene una bici que debe frenar. Varias personas cruzan la calzada, mirando su móvil, sin notar que el semáforo ya está en rojo. Quizás la comunicación, la información, los conocimientos, la nube… están cambiando y variando hacia una sociedad más cerrada, más individual, de tantos mundos como personas somos. Estoy en un paraje de montaña precioso y voy a hacerme un selfi para enviárselo a mis hijos, para que vean que yo también soy moderno y estoy metido en esto de las nuevas tecnologías.

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

‘La Mafia’ se va al baloncesto

Como amante incondicional de Italia y, en general, de las costumbres y cultura italianas, me siento preocupado por la reciente noticia: el Casademont Zaragoza va a colaborar con el restaurante La Mafia. Mucha gente no sabe o ha olvidado que tanto la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea como el Tribunal de la Unión Europea han declarado el registro de ‘La Mafia se sienta a la mesa’ que esta marca es contraria al orden público y ofensiva. De esta manera, al asociar la comida y cultura italianas a la Mafia se produce una romantización de la Mafia, que no deja de ser un conjunto de organizaciones criminales que operan en todo el planeta. Y ahora, con esta ‘sorprendente’ colaboración, se da una nueva vuelta de tuerca; asociando la Mafia con el deporte, que es una actividad que promueve el esfuerzo personal, la legalidad y el juego limpio en general. No hay nada de romántico ni de legalidad en una organización como la Mafia, que extorsiona para aprovecharse del trabajo y esfuerzo ajeno, mata, comete atentados indiscriminados, secuestra y hasta disuelve niños en ácido. El embajador de Italia en España tiene razón en quejarse al presidente del Casademont Zaragoza por esta colaboración. Recientemente se ha estrenado en los cines una cinta que trata este tema, y se ve con toda crudeza la realidad de cómo funcionan estas organizaciones y el dolor que generan en toda la sociedad. Esta película pone fin a una serie de películas que tratan a la Mafia de una forma tan romántica como irreal. Esperemos que el Casademont Zaragoza reflexione sobre esa colaboración y lo que significa a todos los niveles.

Juan Manuel Marín Orgaz. ZARAGOZA

Sin colegio asignado

Bendita adaptación a nueva localidad y colegio. Somos una familia numerosa con tres niños, el mayor de 7 años y mellizas de 4 años. Nos trasladamos a Cuarte de Huerva buscando un sitio donde criar a nuestros hijos, con el curso empezado y dispuestos a escolarizarlos en la educación pública (por la que siempre hemos apostado) en el curso que acaba de comenzar Nuestra sorpresa en plazo ordinario: no había lugar para el mayor. Nos aconsejaron en el colegio que nos esperáramos a hacer una inscripción fuera de plazo para los tres. Nuestra sorpresa es que el 21 de julio nos comunican que se les ha concedido a los tres un colegio privado concertado, habiendo plaza en otro colegio público de la localidad. Tras depositar el recurso de reposición el 25 de julio, aún no tenemos respuesta de la administración, emplazándonos a que empiece el curso sin que los niños tengan ninguna plaza asignada. Es increíble que uno se mude a una localidad y sus hijos tengan que empezar tarde y como los ‘raros de la clase’. La respuesta de inspección es que, tras 40 llamadas, no te aclaren nada y, presentado en persona, te digan que primero resuelven todas las instancias de Zaragoza capital y después, las de la provincia. Es muy triste que en el proceso de escolarización en educación pública estemos llegando a este nivel de descuido.

Carlos Fuentes Uliaque. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Desafortunados

"Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón" (Antonio Machado). Después de tantos años, estamos casi en las mismas. Azcón no cesa a los dos directores generales de Vox que nombró para Justicia (Esmeralda Pastor) y Caza y Pesca (Jorge Valero). Ella tenía como foto de perfil en redes sociales una imagen con la bandera franquista de fondo; él felicitaba en Facebook a Millán Astray en el aniversario de su nacimiento; ambos ensalzaron la dictadura. Azcón ha reconocido que los comentarios de estos directores generales fueron desafortunados, pero son cosas del pasado. El pasado siempre vuelve y lo desafortunado es que Azcón mantenga en sus puestos a ambos individuos. El único aplauso que ha recibido Azcón por esta decisión ha procedido de Abascal. Dentro y fuera del país, este hecho causa estupefacción y vergüenza ajena.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

