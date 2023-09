Seguridad y decisiones

La decisión de la Concejalía de Urbanismo de Zaragoza de ampliar el muro de Parque Venecia y construir un canal perimetral de 240 metros para proteger de posibles avenidas el colegio María Zambrano y el cuartel de la Policía Local no deja de ser una solución intermedia dentro del ámbito competencial del Consistorio y que, sin ninguna duda, no suprime los evidentes riesgos.

Igualmente, la posibilidad de cerrar el tercer cinturón cuando se produzcan grandes tormentas, bajo un criterio preventivo, solo confirma la peligrosidad que soportan estos enclaves. Sería un contrasentido negar la oportunidad y necesidad de todas estas medidas que se van a acometer urgentemente, pero la evidencia continúa expresándose tozuda: tanto el colegio como el tercer cinturón se encuentran en el trazado natural que describe una torrentera.

Llegados a este punto, y después de que el Ayuntamiento de Zaragoza anunciase ayer la ejecución de varias obras para proteger el colegio y el cuartel de la Policía Local, no cabe la menor duda de cuál ha sido, al menos de momento, la variable triunfadora en el debate entre seguridad y economía. El Consistorio, que no es el responsable de la construcción del colegio, quiere ofrecer dentro de sus competencias una respuesta que tranquilice a los vecinos, aunque todas las actuaciones diseñadas solo confirman que el espacio muestra una importante exposición al riesgo. Las imágenes vividas el pasado 6 de julio deberían ser motivo suficiente como para la adopción de una serie de decisiones más exigentes, como la reciente recomendación del Justicia de trasladar el centro. Tratar de rebajar la convivencia con el peligro no parece que sea la mejor manera de solventar un asunto que, afortunadamente, no se cobró ninguna vida, pero que sí que generó una profunda conmoción ante la fuerza acumulada del agua en unos pocos minutos.