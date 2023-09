Obligados a defender nuestro modelo de convivencia

En el Congreso de los diputados, como en la misma calle, cuando un gallego, un catalán, un valenciano, un vasco o un aragonés, puestos ya por qué no, se encuentran y charran lo hacen en castellano.

Por eso resulta totalmente incomprensible que tengamos que salir de la realidad y del sentido común, generando un gasto innecesario en material, mantenimientos, en servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas cooficiales, para contentar a quienes nos exigen que nos arrodillemos ante sus pretensiones de amnistía, autodeterminación, financiación extra y exigencia de mediadores, haciendo a los españoles desiguales en función del lugar de residencia y militancia.

Ya en 2018, ERC presentó una Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y fue rechazada, también por el PSOE.

Ahora todo cambia, presentan, con el PSOE a la cabeza, una reforma exprés del Reglamento para hacerlo posible. Además del PSOE, la iniciativa la firman Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Junts, el partido de Puigdemont, no la firma pero la apoya. Todo le vale a Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder. Porque de eso se trata, de que Sánchez mantenga el poder que no es lo mismo que gobernar, prueba de ello es que no conocemos cuáles son los mimbres sobre los que va a sostenerse la acción de ese hipotético gobierno. Nada más allá de los intereses personales de quien quiere seguir en el poder y de quienes quieren sacar partido de que sea Pedro Sánchez quien esté al frente de la Moncloa.

Abandonamos el sentido común, generando un gasto con las lenguas cooficiales,

para contentar a quienes nos exigen que nos arrodillemos ante sus pretensiones



Por eso, no viene mal recordar nuestra Constitución en su Artículo 3:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por eso, no basta con quejarnos, debemos defender con todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos posibilita lo que es lógico, normal y genera convivencia, tenemos que defendernos con coraje estos atropellos.

Después de una viene otra y así es como Pedro Sánchez actúa desde hace tiempo; hasta que todo ello nos lleve a la destrucción del modelo de convivencia que nos dimos los españoles, objetivo último de los socios del PSOE.