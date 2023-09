De vuelta a las aulas

Ya estamos en septiembre y ha comenzado un nuevo curso escolar. Una vuelta con nuevos y viejos problemas. Más de ocho millones de alumnos han vuelto a las aulas. El precio del material escolar es este curso casi un 30% más caro que hace dos años. En ese contexto, la demanda de libros de texto de segunda mano ha crecido un 67%. Se estima un gasto aproximado de unos 500 euros por niño.

Los problemas de la educación siguen sobre la mesa y creo que de ellos nos deberíamos ocupar. Se concentran en las primeras etapas de la enseñanza, que lógicamente condicionan las siguientes. El fracaso escolar, el abandono de los estudios y la elevada segregación en las escuelas distinguen en negativo a España, tanto respecto al resto de Europa como a los países de la OCDE.

Un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, que firman los economistas Sara Ayllón, Pablo Brugarolas y Samuel Lado, pone de manifiesto un intenso deterioro en las últimas dos décadas de la igualdad de oportunidades. Este principio es uno de los objetivos estratégicos de las democracias avanzadas. Lo que destaca el informe es que el ensanchamiento de la desigualdad de oportunidades es un problema estructural que no tiene que ver únicamente con la coyuntura.

Es de un enorme interés para el futuro de Aragón poner remedio a la desigualdad y el estancamiento social que vemos consolidarse en el sistema escolar



Así, por ejemplo, han encontrado evidencias de que existe un alto grado de reproducción del nivel educativo de los padres. Estiman, en concreto, que el 46% de aquellas personas que crecieron en hogares con un bajo nivel educativo adquiere como máximo estudios obligatorios, lo que en la práctica supone heredar las situaciones de necesidad. En sentido contrario, los hijos con padres con mayor nivel de estudios tendrán más fácil prosperar aunque su esfuerzo sea menor. Apuntan a que una de las claves para reducir la desigualdad de oportunidades es aprobar una reforma fiscal en línea con la que propusieron los expertos que reunió Hacienda en 2022. Lo que se propone, en concreto, y con el objetivo de aumentar las políticas públicas, es mejorar las condiciones socioeconómicas durante la niñez. Los datos demuestran que España está a la cabeza de los países donde las circunstancias heredadas durante la infancia y la adolescencia tienen un mayor peso en determinar el nivel de renta cuando se es una persona adulta. Es lo que llamamos transmisión intergeneracional de la desventaja educativa, pues cerca de la mitad (el 45%) de las personas que han crecido en un entorno de nivel educativo bajo no supera ese nivel en toda su vida. En cambio, entre quienes se desarrollaron en un hogar con estudios altos, solo el 7% tiene niveles formativos bajos. Y ello condiciona notablemente el riesgo de pobreza, que se acerca al 52% en las familias con menos educación, en contraste con el 12% de las de mayor cualificación. Los autores de dicho estudio consideran que dicho panorama es desolador pues estiman que más del 40% de la desigualdad de renta en España se debe al papel que juegan las diferencias en igualdad d e oportunidades.

La desigualdad se perpetúa desde la base

Siempre he entendido y compartido, como muchos analistas, que la educación debe ser un ascensor, una herramienta para corregir las desigualdades de partida. Otra cosa es cómo evolucione en términos comparativos. La expansión de la educación experimentada por los nacidos en buena parte del siglo XX (hasta los años ochenta) no ha conducido a la disminución de la desigualdad educativa por clase social. Los datos nos demuestran que, si bien el nivel educativo medio de la población aumentó, sin embargo, las desigualdades por origen social se mantuvieron. El ascensor social, elemento esencial de la adhesión ciudadana al sistema, está muy averiado, dado que se observa un aumento de la persistencia de los grupos sociales inferiores y tiene que ver con las cualidades segregadoras de la escuela española. Creo que es de un enorme interés para el futuro de nuestra comunidad poner remedio a la desigualdad y el estancamiento social que vemos consolidarse en el sistema escolar. La desigualdad se perpetúa desde la base y, si no logra remontar en esta etapa temprana, es improbable que lo consiga más adelante. Ahora que volvemos a las aulas ni podemos ni debemos olvidar que ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Nada nos esclaviza más.

