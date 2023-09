Ebulliciones

Murió esta primavera el escritor Cormac McCarthy. Eso le libró de enterarse de que julio fue el mes más cálido de los últimos 120.000 años, según Karsten Haustein, experto en climatología de la Universidad de Leipzig.

En su novela ‘Meridiano de sangre’, McCarthy habla de nombres de escopetas: Et in Arcadia ego, Dulcísimoslabios, Oídme desde la tumba… Nombres magníficos. Luminosos. ¿Cómo hubiera llamado al calor de este verano, que también mata? ¿A la subida de temperaturas en todo el planeta? Guterres, secretario general de la ONU, le ha puesto nombre: Ebullición climática. Sin embargo, no parece que el Gobierno de Aragón vaya a hacer gran cosa al respecto, pues en ninguno de los 80 puntos del acuerdo con la ultraderecha se habla de políticas sobre cambio climático, salvo para criticar las vigentes hasta ahora. En el punto 6.2 se informa de la "disolución de los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación", que, para Azcón, "son un gasto innecesario". Y en el punto 7.11 se habla de "reordenación" de las renovables, lo que parece una enmienda, pues en el resumen que este diario hizo del discurso de investidura se recogía el anuncio de la creación de una Comisión de Investigación y un Observatorio que "vigile el adecuado dimensionamiento del sector". ¿Qué significa eso? ¿Que hemos estado produciendo demasiada energía limpia? ¿Que deberíamos contaminar más? No sé qué diría Cormac McCarthy, aunque algo dejó escrito en su novela ‘La carretera’. Una desolación.