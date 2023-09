Cartas al director de HERALDO: Septiembre saluda al otoño

Septiembre saluda al otoño

Otoño nos invita a gozar nuevamente de su policromada estación, tanto como de su temperatura suave en el campo. Su bienestar nos hace plácidamente generadores de energía con sus aires moderados y lluvias deseables. El otoño nos huele a ramas mojadas, a poesía encaramada por el lenguaje musical de los pájaros en los árboles y bosques.

Huele a musgo en el camino, senderismo apreciado por el caminante que se va haciendo más solitario, reflexivo y ensimismado. Nos volvemos nostálgicos en algún lugar de nuestra memoria, aunque sepamos que lo cotidiano sea la normalidad más habitual que ejercitamos tanto en casa, en la familia, como en el trabajo. Es coger la marcha, ponernos en pie y circular por la etapa en la que estamos, como quien coge su vehículo cada mañana casi mecánicamente. El otoño nos indica que lo extraordinario no solo está dentro de uno mismo sino en las enraizadas entrañas de la naturaleza. Es como contemplar una música relax con el sonido del piano y el agua junto a una cascada. Como el momento más ideal que pueda uno sentir y la mayor placidez, con un atardecer apoteósico. El otoño nos hace saber que la caída de las hojas no solo suena a canción romántica, sino que nos induce a una actitud de renovación y firmeza después de un verano incómodo y con olas de calor asfixiantes. Septiembre es el momento de abrir la agenda y empezar a llenarla con nuestros deseos para cumplir los sueños y lograr retos emocionales. Ojalá sean óptimos y verdaderos, a modo de un faro permanente, que al abrir los ojos por la mañana nos sintamos todos con dignidad, cumpliendo con responsabilidad nuestro oficio o cometido. Como dijo Mario Benedetti, "aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza porque el futuro se nos vuelva escarcha".

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

Perder la vida en el trabajo

Los crudos episodios en los que han perdido la vida 21 trabajadores en Aragón, 10 de ellos en estos meses de verano, evidencian que algo está fallando. La siniestralidad laboral no da tregua, esto pone de relieve que la seguridad y la salud en el trabajo, la prevención de riesgos laborales no son una prioridad. Lejos de anticiparse para así garantizar la seguridad y salud de la persona trabajadora, se está dejando en un segundo plano en muchas empresas, con mayor incidencia en trabajadores autónomos o de subcontratas. El mercado de trabajo se basa en unas condiciones laborales precarias, donde los trabajadores, por su situación laboral o social, se ven a menudo obligados a aceptar condiciones que de otra forma no asumirían. Trabajar en lugares que entrañan riesgo sin la formación adecuada, sin conocimiento del peligro, sin la protección adecuada conlleva una condena a muerte aplazada o duras secuelas para el resto de sus días. Familias destrozadas, aquellas a las que un día sonó el teléfono para comunicarles la inesperada pérdida de su ser querido. La recuperación económica tan trasnochada por gobiernos no ha estado acompañada por una mejora del sistema preventivo, con un mayor incremento de las labores de inspección y control laboral. Más bien al contrario, se ha mostrado indiferente ante esta lacra, como se ha hecho con otros graves problemas sociales, como los accidentes de tráfico o la violencia machista.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Un santuario del siglo XXI

El Gobierno de Aragón otorgó la Medalla al Mérito Turístico del año 2022 al santuario de Torreciudad. El texto oficial explica que la distinción es "en reconocimiento al crecimiento e impulso turístico a la oferta de alojamiento, restauración y comercio en el Alto Aragón", y destaca que Torreciudad "es uno de los principales destinos turísticos de Aragón, en los que se han primado los criterios de desarrollo local, frente a los de generación de actividad económica en el propio Santuario". Destaca su visibilidad, al formar parte de la Ruta Mariana, siendo uno de los puntos más visitados de Aragón. Desde la inauguración de Torreciudad en 1975, se ha construido un pilar espiritual conocido en todo el mundo, con el esfuerzo de muchas personas, con una gran devoción a la Virgen. Y desde hace un par de meses está siendo noticia por las decisiones de la autoridad de la Diócesis de Barbastro -Monzón, que invalida al rector de Torreciudad, don Ángel Lasheras, y nombra rector al párroco de Secastilla, don José Mairal. El 20 de agosto, en la misa del día de la Virgen de Torreciudad, se puso de manifiesto la autoridad del obispo, que habló de regularizar la situación con la Prelatura. Si se estaba negociando y estudiando la renovación del convenio entre Torreciudad y la Diócesis, me parece inadecuado el término regularizar, porque da la impresión de que están sin someterse a Derecho, y no es cierto. La atmósfera creada en torno al santuario no favorece a nadie, hay incertidumbre, desolación, cierto miedo por el futuro, por los devotos de todo el mundo. Pero sin duda es en Aragón y los más cercanos a Torreciudad donde sabemos que la incertidumbre aleja la economía de la zona (ya bastante castigada por la despoblación) y resulta poco atractiva para las administraciones y los proyectos que están en marcha, para las rutas turísticas y para la fe de los creyentes que desean que esa sea la casa de todos. Al obispo don Ángel Pérez le pido un cambio de paradigma que permita reanudar la renovación del convenio, elimine las incertidumbres y devuelva la confianza.

Isabel Cama Lacambra. HUESCA

Rubiales, la película

Eso de que la realidad supera la ficción va a ser verdad, ni al mismísimo Luis García Berlanga se le hubiese ocurrido un guion tan costumbrista de nuestra España actual como lo que está aconteciendo con el ínclito Luis Rubiales. Digo como sería para mí. Aparece el protagonista, un casi desconocido, para ocupar el cargo de presidente de la AFE, asociación de futbolistas españoles, y medrar en la Federación para dar un golpe de timón y hacerse con la presidencia del fútbol con la vieja idea de venir a reformarlo. Hasta aquí, un capítulo que daría para mucho, pues se van dejando enemigos por el camino. Luego vendría su gestión de estos cuatro años, salpicada por varios escándalos que ríete tú de las películas de espías o de las intrigas palaciegas. Hasta llegar a este desenlace, que podía haber tenido un final feliz provisional si no le da por ser tan efusivo y tan maleducado sabiendo el cargo que ostenta y con todos los focos alumbrándole. Y viene el dramático final, una huida hacia adelante, sus amigos dándole la espalda y sólo su familia apoyándole hasta el final, un final todavía por reescribir pero que pinta mal. ¡Y los guionistas de Hollywood de huelga! Por cierto, si se hace la película, quiero mis derechos de autor.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

