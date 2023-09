No pensaba escribir sobre el mundial de fútbol femenino, por todo lo dicho y escrito, pero no puedo renunciar a la oportunidad de comentarlo.

La apertura del procedimiento disciplinario por parte de la FIFA al presidente de la Real Federación Española de Fútbol se basa en la violación de los artículos 13.1 y 13.2 de su Código Disciplinario. Dichos artículos establecen cumplir con los principios de juego limpio, lealtad e integridad además de regular el comportamiento ofensivo en el terreno de juego. Entre las diferentes conductas que se consideran como infracciones la primera es violar las reglas básicas de conducta digna. Por otra parte, el diccionario de la RAE establece para el término ‘pico’ un amplio listado de significados aceptando también el de "beso superficial en los labios" como uso coloquial. La decisión de la FIFA ha sido respaldada por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer por considerar el comportamiento sancionado como patriarcal y de abuso de poder. Sorprende la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de calificarlo como falta grave por no observar abuso de poder. Quizás los miembros del TAD, hombres y mujeres, creen que todo vale cuando lo hace el jefe, aunque sea indigno y superficial, y que por supuesto no existe la necesidad de marcarle límites. Por eso ante la pregunta que se hizo el presidente de "¿Por un pico tengo que salir de aquí?", la respuesta fue aplaudir. No, no vale todo.