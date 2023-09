El reto educativo en Aragón

Comienza hoy el curso escolar en Aragón condicionado por un traspaso de poderes que ha dejado algunos flecos pendientes que condicionan la vuelta a las aulas de los más de 156.000 escolares.

Es lógico que exista un periodo de ajuste por el relevo que se ha llevado a cabo en la DGA, tras la victoria de Jorge Azcón en las elecciones del 28 de mayo y la firma de un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox a principios de agosto. No obstante, que el primer día del curso aún falten infraestructuras y personal demuestra que ha fallado la planificación. La experiencia de los anteriores altos cargos y la capacitación de los nuevos debían haber asegurado que la maquinaria administrativa, ya muy bien engrasada por muchos años de intensa actividad, funcionaría a la perfección para tener hoy todo listo para recibir a los niños y jóvenes en las aulas.

Buena parte de los problemas del inicio de curso son herencia del anterior Gobierno, que estuvo más de 70 días en funciones y, por lo tanto, con la capacidad limitada para tomar decisiones. El nuevo Departamento de Educación no ha tenido tiempo para cerrar los asuntos que se ha encontrado abiertos, como las obras de los colegios Ana María Navales y María Zambrano, en Zaragoza, o del Ramón y Cajal, del municipio La Joyosa, o las contrataciones de personal no docente. En todo caso, la coordinación debía haber sido mucho mayor entre el anterior y el actual Ejecutivo con la vista puesta en mejorar la calidad educativa de la Comunidad. Después de la inestabilidad emocional y organizativa que la pandemia generó en todo el sector educativo, las Administraciones deben hacer un esfuerzo especial para abordar los retos pendientes. Si Aragón no mejora su nivel educativo en todos los frentes, se juega su futuro en un mundo en el que el conocimiento y el talento son fundamentales para garantizar el progreso económico y social.