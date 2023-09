La relectura de Urkullu

Consciente de que Pedro Sánchez necesita los votos del PNV y los de los independentistas catalanes y vascos, el lehendakari Urkullu ha propuesto convocar una convención constitucional para releer, con fidelidad a los intereses de los nacionalistas, la Carta Magna sin necesidad de modificarla, porque esto es imposible sin un gran pacto de las fuerzas mayoritarias.

A sabiendas de que Bildu puede arrebatarle la hegemonía en las elecciones vascas de 2024, el PNV ejecuta una oscura maniobra sustentada en principios abiertamente egoístas que ampliarían la desigualdad entre españoles: plurinacionalidad (solo menciona el País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia), bilateralidad, asimetría y autodeterminación. Cuando Urkullu defiende las particularidades históricas y culturales de algunas nacionalidades rechaza el carácter individual de los derechos humanos: una persona tiene unos derechos y unos deberes por ser un ciudadano libre en una democracia, no por su raza o nacionalidad.

Si uno de los caracteres que se predica de la ley es el de su vocación de permanencia, con mayor razón debe convenirle a la Constitución, que, por regular los fundamentos del orden político y por su generalidad, no debería necesitar cambios sustanciales. Esta vocación de firmeza no significa pretensión de inmutabilidad, pero el texto de 1978 establece exigencias (como el referéndum en los cambios profundos) para impedir que cualquier grupo político aproveche una transitoria mayoría parlamentaria para cambiar las reglas del juego. El PNV, como el resto de los nacionalistas, sabe que no hay posibilidad de reforma en el Parlamento del modelo constitucional de Estado porque la inmensa mayoría de los españoles se opone. Sin embargo, pretende forzar a Pedro Sánchez a cambio de sus votos. La ineludible responsabilidad de los partidos de Estado es no aceptar chantajes de nadie.