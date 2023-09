Recuerdo muy bien cuando aquella benemérita Asociación de Amigos del Serrablo restauraba las iglesias mozárabes o prerrománicas de esa comarca altoaragonesa. Julio Gavín y sus incondicionales dedicaban sus vacaciones, los fines de semana y todo el tiempo que podían detraer a sus ocupaciones diarias para trabajar ‘gratis et amore’ por el patrimonio de sus pueblos.

Y así fueron salvando y consolidando iglesias tan extraordinarias como las de San Juan de Busa, San Pedro de Lasieso, Santa Eulalia de Orós Bajo, San Martín de Oliván y tantas otras. La sociedad civil iba siempre por delante de las administraciones y muchas veces forzaba a éstas a adoptar medidas de protección que sin su empuje no se habrían tomado. Me he acordado estos días de los Amigos del Serrablo al leer la noticia de que otros ejemplares ciudadanos han levantado de las ruinas la única ermita románica del valle ribagorzano de Lierp, ese hermosísimo enclave entre los ríos Ésera e Isábena. En ello han trabajado todos sus esforzados vecinos (pocos, pero encomiables), con la ayuda económica del Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor) y el Ayuntamiento, pues esa ermita de Sala es de propiedad municipal. También aquí han tenido a un Julio Gavín llamado José M.ª Ariño y a una asociación, la Turbón Valle de Lierp, que desinteresadamente limpió y consolidó los restos que permitirían la reconstrucción. Entre tanto ruido en los medios que nada aporta, todavía quedan gentes admirables que trabajan frente al desinterés general por las cosas que de verdad importan.

