La oferta de Feijóo

Núñez Feijóo ha pedido el apoyo de Pedro Sánchez para su investidura con el objetivo de gobernar durante una legislatura de solo dos años, acordar en ese tiempo seis pactos de Estado y formar un Ejecutivo con quince ministerios que no dependa de los "independentistas envalentonados".

Los socialistas, como era previsible, han rechazado la propuesta porque su líder ya está negociando los apoyos de las fuerzas nacionalistas y secesionistas. El primer encuentro entre ambos líderes en casi un año ha servido al presidente del PP para ensayar su estrategia de aquí a la investidura con una oferta condenada al fracaso, pero llamada a deslegitimar las alianzas del secretario general socialista. Los dos partidos mayoritarios se enrocan, pues, en sus respectivas posiciones, anclados con sus correspondientes socios extremistas y sin ningún atisbo de negociación, mientras el país sigue esperando un Ejecutivo estable y centrado que se ponga cuanto antes a trabajar.

Feijóo ha aprovechado su oportunidad de mostrar en el Congreso una alternativa para la gobernabilidad de España que no pasa por poner el país en manos de quienes quieren acabar con el orden constitucional y para que conste que, si de nuevo es así, es exclusivamente porque Sánchez lo quiere. Es consciente de que no cuenta con los apoyos suficientes. Tampoco el PSOE lo va a tener fácil y no puede descartarse todavía la hipótesis de una repetición de elecciones. Pero todo indica que el tono de las relaciones que los socialistas mantienen con los partidos nacionalistas les permite ser más optimistas. Aún quedan cuatro semanas para el pleno de investidura. Caben más propuestas y negociaciones e incluso la opción de que el PP ponga al PSOE en el brete de tener que elegir entre la abstención del partido mayoritario o el respaldo de los separatistas.