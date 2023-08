En las órdenes mendicantes

Pocos días después de las elecciones Feijóo le envió a Sánchez una carta pidiéndole una reunión. El presidente en funciones le dijo que nones, que en otro momento. Este lunes, según ‘El Confidencial’, Feijóo quiso hablar por teléfono con Sánchez para citarse.

Le mandó un mensaje pero el presidente en funciones se negó a la conversación telefónica y remitió la cuestión de la cita a los respectivos gabinetes. Tampoco es que sea un desplante, se entiende que el presidente en funciones no tenga línea libre para Feijóo, su teléfono estará en videoconferencia permanente con Waterloo, que es ahora la capital de España; provisionalmente, hasta que Puigdemont regrese amnistiado y con honores.

Pero bueno, al final Feijóo tendrá esta mañana su reunión con Sánchez, la tercera, que será seguro tan poco fructífera como las otras dos. Los movimientos de Feijóo desde el 23 de julio resultan más bien confusos. A ratos parece un monje mendicante, porque siempre anda pidiendo como quien pide limosna. Pide los votos de Vox, le pide al PSOE que le deje ser presidente, pide reuniones con Sánchez, les pide a todos los partidos que hablen con él. Pero en general lo que recibe son desaires. Si sigue así, el mes que le queda para su conato de investidura puede ser insufrible, un desgaste continuo.

Quizá debería caer en la cuenta de que, ahora mismo, el interlocutor clave para él no es Sánchez ni Aragonés ni Abascal ni Puigdemont, sino el pueblo español. Es a los electores a quienes se tiene que dirigir Feijóo, porque son ellos los que, dentro de más o menos tiempo, no el 27 de septiembre, pero algún día, pueden hacerlo presidente. Porque la Moncloa va a ser una carrera de fondo y lo primero que tiene que hacer Feijóo es decidir si quiere correrla. Si quiere, con quien tiene que conectar es con esos ciudadanos que le dieron solo una victoria insuficiente. Y no para pedirles nada, sino para ofrecerles un proyecto para España. Abandone Feijóo las órdenes mendicantes y empiece a demostrar si tiene madera de líder. Aunque sea de líder de la oposición.