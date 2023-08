Cartas: El respeto a las personas, asignatura pendiente

Todavía nos queda mucho por recorrer en cuanto a educación y respeto a las personas. Siendo una gran oportunidad el hecho de ser campeonas del mundo de fútbol, todavía queda mucho por recorrer como sociedad. El beso forzado a una persona, los gestos groseros de un representante de un colectivo y, para colmo, un político de élite afirmando que «nuestras mujeres están aprendiendo…». ¡Por favor, que nadie les ha regalado el campeonato del mundo y que no son mujeres propiedad de nadie!

Estas polémicas desvían la atención de otros aspectos de la actualidad que van a influir en este país que es España, en el rumbo que tome y en su influencia internacional. Nada se dice, por ejemplo, de los problemas de entendimiento con Marruecos, ni de las dificultades para llegar a fin de mes de la mayoría de las personas de este país, y ya no digamos en el caso de los calificados como vulnerables, porque con el calor ha vuelto a subir el precio de la energía. Nada se dice, o muy poco, de las víctimas de violencia de género y de los huérfanos y las huérfanas que se quedan sin una madre porque no parecen importantes determinados gestos o señales de socorro.

Es obvio que como sociedad tenemos muchas asignaturas pendientes. La fundamental es el respeto por las personas independientemente de su raza, sexo, ideología, religión, etcétera. Es decir, aún estamos en el artículo primero de nuestra Constitución, la cual retorcemos para hacerla coincidir con nuestros intereses. Recuerdo que fue el consenso lo que construyó la Carta Magna, apelo a ese consenso para dotar de sentido común, de sentido de Estado a esta sociedad que parece ir a la deriva.

Carmen Pilar Lamuela Polo

MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Hasta pronto, amigo

El 22 de agosto falleció mi amigo Javier Álvarez de Eulate Alberdi. Javier era una buena persona. Nos conocimos cuando yo era taxista, enseguida hicimos amistad, con nuestro amigo común Ramón. Aún conservo la estampa del papa Francisco que me regalaste. Acababa de ser nombrado Papa. Casualidades de la vida, fuiste una de mis últimas carreras como taxista, hace ya más de diez años. Trabajaste durante muchísimos años como ecónomo de la parroquia de Santa Engracia. De hecho, gracias a ti me casé allí y mis hijos fueron bautizados también allí. Te has ido demasiado pronto. Siempre me decías que tu sueño era haber sido abogado, pero las circunstancias familiares no te acompañaron. No obstante, hiciste que tu sobrino Carlos, mi compañero y amigo, sea uno de los mejores abogados de Zaragoza. Hace poco me llamaste para decirme que tu hija Leyre había aprobado el examen de abogacía. Tu misión en esta vida fue siempre cuidar a tu familia. Siempre preocupándote por todos y ayudando a todos, pasara lo que pasara. Tu madre, tu hermano, tus sobrinos, tu mujer, tus hijas. Siempre me contabas lo orgulloso que estabas de todos ellos. Hiciste un buen trabajo. Nos teníamos un cariño especial. Siempre me decías que estabas orgulloso de mí, pero el que estaba orgulloso de ti era yo, porque el ejemplo lo eras tú para mí. Me consuela saber que ahora, en el Cielo, estarás con tus padres que tanto querías. Me duele el corazón porque estoy a más de mil kilómetros y no he podido despedirme en persona. Pero sé que algún día nos volveremos a ver y nos daremos el abrazo que no te he podido dar. Pasaste por la vida haciendo el bien, y tu ejemplo lo tendré siempre presente. Hasta pronto, amigo.

Marco Antonio Navarro Laguna ZARAGOZA

Las extrañas alianzas del PSOE

El PSOE quiere formar gobierno, a pesar de que el partido más votado ha sido el PP. Parece que la sociedad está acostumbrada a que un partido que se denomina constitucional sea apoyado por un partido comunista, ahora Sumar, que va en contra del libre mercado, por tanto en contra de Europa; que se apoye en ERC, que ha querido dar un golpe de Estado y cuyos gerifaltes dicen que quieren la autodeterminación y la amnistía para los condenados y si no, volverán a dar el golpe. Se ve como natural que un partido con condenados por terrorismo sea un aliado más de un PSOE que ha debido de perder no sólo el norte sino los cuatro puntos cardinales. Y para rematar, busca el PSOE el apoyo de un partido cuyo líder es un fugado de la Justicia, y que era presidente de la Generalitat cuando se dio el intento de golpe de Estado. ¿Pero en qué país vivimos? ¿No hay personalidades de la sociedad civil que pongan fin a este desatino? Si no se pone pronto manos a la obra tendremos nuevamente como presidente al señor de la sonrisa nerviosa y veremos cómo el País Vasco y Cataluña se llevan el gato al agua una vez más.

Antonio Retortillo Sorolla

ZARAGOZA

En el corazónde las Delicias

Vivo en el corazón de las Delicias desde hace más de veinte años. Me levanto a las cinco de la mañana para ir a trabajar, pago puntualmente mis impuestos, que no son pocos. De un tiempo a esta parte una pandilla de niños y adolescentes, tendrán entre los 5 y los 14 años, se reúnen en la puerta de mi casa (ninguno vive aquí). Se dedican a ‘jugar’ desde las 5 de la tarde a las 11.30 de la noche a un sucedáneo de fútbol, dando balonazos a las paredes, persianas, puertas de cristal... Cuando se aburren lo hacen con piedras o botellas. A quien osa llamarles la atención le increpan con burlas e insultos, ya que se saben impunes. Reiteradas llamadas a Policía Local y Nacional han tenido la omisión como respuesta, nadie viene a ver qué pasa ni a buscar a sus padres responsables. Y digo yo, ¿quién me ayuda a defender mi patrimonio y mi integridad física para que pueda seguir pagando mis impuestos, que sirven, entre otras cosas, para pagar a las Administraciones la educación de esos niños y seguramente el subsidio de algunos de sus padres?

José Miguel Sebastián Lerín

ZARAGOZA

Saben de todo

En estos días, cuando el bochorno hace que lo pienses bien antes de salir, aprovecho para echar un vistazo a las redes sociales, aunque al fin casi vale más el bochorno que muchas opiniones que leo. Sigo sin entender por qué se puede dar una opinión desde el anonimato, cuánta mala baba, qué predisposición al insulto... Pero lo que más me sorprende son las opiniones de algunos tertulianos o tertulianas que saben de todo, sanidad, trabajo, economía, el tiempo, alimentación, enseñanza, deporte, etc., igual valen para un roto que para un descosido. ¡Cuánta inteligencia desaprovechada! Valdría más que asesoraran a los ‘desgobernantes’ que tenemos. Sería mejor que nos gobernaran, o nos resultarían como el comité de expertos de la pandemia.

Mariano Martínez Beltrán

GALLUR (ZARAGOZA)