Cartas: Destitución o dimisión

Referente al bochornoso espectáculo organizado el domingo en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol de Selecciones Femeninas en Australia, en el momento de la entrega de medallas a las jugadoras de la selección española, el presidente de la Federación, Sr. Rubiales, acosó a una jugadora, y eso se denomina abuso de autoridad, cuando representa a una institución regida por una normativa. Por tanto, se merece presentar su dimisión o el cese por la persona responsable.

Pascual Enrique Gimeno García

ZARAGOZA

El gesto de Amaral

Críticas injustas. No entiendo el revuelo ni el juicio que se le está dando a esta manifestación de la cantante Eva Amaral. No entiendo por qué enseñar los pechos de manera voluntaria es peor que cuando lo hacen los hombres mientras pasean por una vía pública y, como tienen calorcito, se quitan la camiseta. No entiendo que se juzgue el pantalón vaquero corto de una chica o el bikini tanga pero sigan existiendo los bañadores ‘turbo’ y las camisetas de tirantes que marcan ombligo y pelos de la espalda. No entiendo cómo aún no hemos sido capaces de educar en el respeto y en que todos tenemos órganos genitales (lo que no implica licencia para tocar). A mí tampoco me gustan muchas de las manifestaciones que se hacen en televisiones, periódicos, redes sociales, etc., y ahí andamos... navegando en los desencuentros del ser humano. Cada cual desde la libertad y sin dañar. Este gesto lo apoyo. Y habrá gente a la que este ‘enseño pechos’ le parecerá de mal gusto, innecesario, chabacano, pero es bastante más real y natural que el porno que se ve en los teléfonos y se intenta imitar. Por cierto, parece que ya se han olvidado de las películas de Esteso y Pajares, con muchas tetas, que hacían las delicias de señores con infinidad de hijos y buenos trajes. Y los actores se pasaban la película sobeteándolas, sumisas y pasivas. Como mujer, eso sí me insulta, pero además, si hubiera sido portada de ‘Interviú’ sería cojonudo y sin problema... Si fuera un robado de ella en la playa, estupendísimo y a vender revistas. ¿El ‘problema’ es que lo ha hecho porque le da la gana, sin imposiciones? ¿O cuál es?

Esther Guillén Pardina

ZARAGOZA

Pantomima. Hemos visto a una de nuestras más famosas estrellas musicales enseñando los pechos en un escenario durante un concierto, parece ser que como reivindicación feminista. Nunca he considerado apropiado que el arte o el deporte se mezclen banalmente con protestas reivindicativas, pues ante todo debería primar la pureza de su práctica, que es lo que les da sentido. No quisiera pensar que si en una actuación musical se deriva de esta forma la atención del público es porque no hay otra cosa que ofrecer quizá más acorde con la profesión del artista. La defensa del feminismo no debería basarse en mostrar públicamente lo que hasta ahora se consideran partes íntimas. Hubiera sido más lógico ver a nuestras primeras estrellas del feminismo defendiendo a las valientes que en Irán, Afganistán, India, Arabia Saudí, etc., pelean por su equiparación con los hombres. ¿Dónde estaban las feministas de escenario cuando masacraban a las heroínas que se quitaban el velo en Irán o mientras se sigue liberando a violadores gracias a la chapucera ley del ‘solo sí es sí’? Lamentablemente, en los últimos años una gran mayoría de los actos mediáticos publicitados por el feminismo activo en este país vienen a ser una mera pantomima.

Miguel Ángel Moliner del Ruste

ZARAGOZA

Sigo perpleja

Sigo perpleja. El 17 de agosto como muchos otros españoles estuve pendiente de lo que ocurría en el Congreso y me y mi perplejidad iba aumentando a medida que pasaban las horas. Se elige como tercera autoridad del Estado a una señora que no es independentista pero que es muy cercana al independentismo y al pancatalanismo, una señora que exigía a los médicos en Baleares que hablaran en catalán, lo que hizo que muchos de ellos tuvieran que marcharse. El partido que ha ganado las elecciones, el PP, tiene minoría en la Mesa del Congreso porque al señor Sánchez lo único que le importa es seguir en la Moncloa haciendo pactos con quienes quieren destruir España cargándose la Constitución. Y más vergonzoso aún es apoyarse en un ‘valiente’ que se fugó en el maletero de un coche para no tener que dar cuenta ante la Justicia. Pero hay que repetir el mantra de que viene el lobo, los malos son los otros. Y no digamos nada del juramento o promesa de los diputados de cumplir la Constitución, se les permite que lo hagan por las cosas más dispares y yo diría que vergonzosas, no creo que en ningún país en nuestro entorno se permitieran estas cosas. Hay que ser coherentes, señores separatistas, si no quieren pertenecer a España no quieran vivir a costa de los impuestos de muchos españoles que se sienten orgullosos de su rey, de su patria y de su bandera.

Mari Carmen Buatas Román

ZARAGOZA

Solidaridad y falta de educación social

Caminaba por la calle Don Jaime y me encontré con un amigo en la esquina de un viejo local. De modo temporal ha estado pernoctando en la calle meses atrás y comía alguna cosa que personas amables le daban. Por desgracia también conoce falsos samaritanos que le prometen vivienda y trabajo digno y al final son mezquinos vendedores de humo. Hace unos meses estuvimos hablando un buen rato en compañía de otro compañero suyo que se encuentra en su misma situación. Me dijo que había encontrado trabajo temporal en el campo y le habían alquilado una habitación con una pequeña ayuda del Estado. Ambos arreglos personales me alegraron el día. Ojalá fuera de por vida. Pero esa decisión no está en nuestras manos. Mientras estábamos conversando, una mujer desconocida le regaló un vaso de café, bien caliente, y un sobrecito de azúcar. Para mí no es una mujer solidaria, es una persona que quiere ver disfrutar a los demás, como ella hace en su día a día. Por desgracia, en la actualidad ser solidario es como una marca personal de lo chulo que soy. Un ejemplo claro son esos deleznables vídeos en los que ves cómo un tipo le da, de corazón, eso dice, a un ‘sin techo’, mientras lo graba, sin respetar su imagen, medio pollo asado con unas patatas, para después colgarlo en las redes. Para mí es un acto repulsivo. Como decía el gran Quintero: «Vivimos en una sociedad con mucha gente de estudios, pero con demasiado analfabetismo mental, carente de educación social y personalidad propia». Por desgracia, personas como mi amigo vuelven del campo por finalización de contrato y al regresar a su habitación pagada encuentran todas sus cosas en la calle. Sin poder hacer nada por ese tipo de actos abusivos y deshonestos. Encontró sitio en el albergue. Y respecto al trabajo, lo tiene más bien crudo.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo

ZARAGOZA