Famosos devastados

Algunos redactores de la prensa rosa suelen magnificar todo lo referente a los famosos: mansiones, coches, aviones privados, fiestas, etc. Pero lo que ya no parece admisible es que consideren que los famosos tienen, ante determinados sucesos penosos, unos sentimientos superiores a los del resto de los mortales. Un ejemplo de ello es un calificativo supuestamente grandilocuente e hiperbólico usado para expresar la pesadumbre de los afamados: ‘devastado’ (o ‘devastada’). Pero esa obsesión por diferenciar a la gente con el léxico puede llevar hasta el ridículo, porque ‘devastar’, en español, significa: «1. Destruir un territorio arrasando sus edificios y asolando sus campos. 2. Destruir (reducir a pedazos o cenizas)» (DRAE). Así que, en español, ‘devastado’ no se puede aplicar a personas, por muy famosas y ricas que sean. Hiroshima quedó devastada después de la bomba atómica. Y España después de la Guerra Civil quedó tan devastada que se creó un organismo llamado ‘Regiones Devastadas’ con la función de reconstruir regiones y territorios dañados (localidades, edificios públicos, iglesias, monumentos artísticos, infraestructuras, etc.).

En un principio pensé que lo de ‘devastado’ era fruto de la manía (y la ignorancia) de hacer traducciones literales si con ello se obtienen términos aparentemente cultos o rimbombantes. En inglés, ‘devastated’ también significa devastado (destruido) y además se puede utilizar para referirse a personas; por ejemplo «Edward was devastated…» se traduce por «Eduardo estaba desolado…». Pero en español, como se ha dicho, ‘devastado’ no puede calificar a personas.

Pondré algunos ejemplos sacados de la prensa y supongo que (mal) traducidos de agencias internacionales. Sobre Alec Baldwin, tras el accidente en el que mató durante un rodaje a la directora de fotografía: «El intérprete de 63 años, que está devastado por lo sucedido…». Tras la marea humana en un macrofestival musical en Texas donde murieron ocho personas: «El rapero Travis Scott aseguró que está absolutamente devastado por lo ocurrido». En un entierro: «Alain Delon acaba de decir, en el funeral de Belmondo, que se siente devastado». Hace unos días, al fallecer Sinéad O’Connor: «Su familia y amigos están devastados».

Pero mi alarma aumentó cuando comprobé que eso de la ‘devastación’ ya no es solo una mala traducción de noticias de la prensa extranjera. No, el drama es que la ‘devastación’ ya ha sido incorporada de pleno derecho al vocabulario español en noticias que han tenido lugar y son redactadas en nuestro solar patrio. Veamos también algunos ejemplos: Tras la muerte de la madre de Norma Duval: «Se ha tratado de una muerte natural que ha dejado devastada a la ‘vedette’». Sobre una actriz española: «Blanca Romero devastada tras la muerte de su gran amiga…». Sobre una presentadora de televisión: «Anna Simon, devastada, no será renovada por Atresmedia». Tras la interrupción (sic) del matrimonio entre el Sr. Urdangarín y la infanta Cristina, refiriéndose a esta última: «Su entorno trasmite que estaría devastada por cómo pueda afectar a sus cuatro hijos». Sobre la expresidenta de la Comunidad de Madrid: «Cristina Cifuentes, devastada por la muerte de su sobrina».

Parece pues que para alguna prensa rosa los términos abatido, afectado, afligido, apenado, apesadumbrado, consternado, desconsolado, desolado, dolorido, entristecido, pesaroso, triste, etc., son demasiado ordinarios para aplicárselos a famosos o a ricos y solo son propios del pueblo llano. Pero este enfermizo clasismo verbal puede llevar también a otros dislates. Reproduzco una noticia sobre el yate del Sr. Amancio Ortega: «Tiene 47 metros de eslora, tres cubiertas, cinco camarotes y espacio para 10 personas y nueve tripulantes». O sea que, al parecer, los tripulantes no son personas. Al menos si se los compara con los familiares e invitados del Sr. Ortega. Los familiares de los tripulantes, en el caso de que sean personas, debieron quedar totalmente devastados por este comentario.