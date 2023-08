El común de los mortales debe tener cuidado con lo que dice, escoger las palabras y soltarlas después de pensar, así sea un segundo, sobre todo si vive en sociedad y el resto de los humanos le importa, así sea un poco.

La naturalidad no es sinónima de la irreflexión, y la ofensa gratuita descalifica al orador, no al mentado. Por eso irrita que una artista famosa (excelente bailarina, desde luego) y, por tanto, nada común en su inexorable mortalidad, utilice en público las palabras ‘proveedor barato’ para dirigirse a una empresa que en cuestión de profesionalidad (ella no lo sabe, o no le importa) le da mil vueltas, o diez mil.

Pasó el otro día en Huesca. La empresa, muy ‘confucia’ y nada confundida, se sentó en la puerta de su casa y respondió con elegancia al improperio de la artista de la pista (¿lo pillan?) con un comunicado prudente, pidiendo además que no se cayera en el insulto hacia quien les había insultado. Clase. Y no, el que calle no siempre otorga. En Almudévar, cuando el verano estaba más tierno y en un escenario modesto (aunque no había precisamente cuatro gatos), otro artista de pista similar -que baila peor- permaneció en escena (actuar es mucho decir) un par de canciones, dijo que no se escuchaba bien, se fue a la trasera del escenario, subió a un coche y salió a escape.

Los dos cobran una pasta por cada bolo. Están en lo alto de sus respectivas carreras, y han caminado por la provincia de Huesca como tenorios, dejando memoria amarga en palacios, cabañas y claustros, sin dar la cara. Incluso cuando se cree tener la razón, hay que guardar las formas. Ya, creen que pueden hacer lo que quieran y quizá sea cierto, pero llegará el día en que no, no puedan. ¿Y entonces?