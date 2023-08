Habrá sido casualidad o tal vez sea un presagio del futuro, pero el caso es que en la misma semana en la que una joven que un día será la reina de España comenzaba una fase principal de su preparación para tan alta función, otro grupo de jóvenes españolas se han alzado con la corona del fútbol internacional.

Sí, tal vez no sea una mera coincidencia, porque lo que está claro es que el protagonismo de las mujeres en la sociedad española va a ser cada vez mayor, en todas las facetas de la vida colectiva. Y si alguien tenía dudas, pues ahí están la Princesa ingresando en la Academia General Militar y las jugadoras de la selección española de fútbol llevándose el Mundial. Y no se olvide que doña Leonor no es la única mujer en la General, alrededor de un 20% de los cadetes son mujeres; minoría sí, pero una numerosa minoría. Y son muchas las mujeres que como oficiales, suboficiales o soldados sirven en los tres Ejércitos y no pocas veces se juegan el tipo. Ni se olvide tampoco que el auge del fútbol femenino viene de atrás, de mucho antes del Mundial, y va a continuar. Entre tanto, lo que debería sorprendernos es que haya dos aspirantes a ser presidente del Gobierno y que los dos sean hombres. En cuarenta años de democracia, ni el PSOE ni el PP han producido una candidata a la presidencia del Ejecutivo. ¿Será un signo de obsolescencia? Va a ser que sí.