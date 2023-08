Cartas: Pillados por la inteligencia artificial

Hay un aparato que puede ser nuestra vida entera, lo hace todo y estamos con él en todo momento, y así nos encontramos bien. Estamos con un aparato que es lo que nos da la felicidad, y estamos trabajando más, para que cada vez tengamos más aparatos dentro de nuestro aparato mágico, el que nos quita la tristeza. Este aparato tan pequeño que te puede costar mil euros y mucho más, pues hace todo lo que le pides y se transforma, te conoce bien, nos conoce, ya nos conocemos. En realidad, nos conoce él más a nosotros que nosotros a él. Los que han hecho que este aparato funcione como algo del futuro, como un robot, pero que parece una persona real, ya saben lo que hacen: te controlan día y noche. Todos buscamos la felicidad y quién diría que después de darle muchas vueltas a nuestras cabezas y divagar para ver qué sería la felicidad más grande, vemos que nos la da un aparato que cabe en una mano. Si te gastas mil euros en comprarlo y luego lo pierdes, puede ser un gran disgusto, por el precio que ha costado y porque echarás de menos todo ese atractivo que lleva este aparato misterioso. Porque no deja de ser un misterio. Queremos pasarnos bastante de la raya, pero ya estamos cogidos. Siguen avanzando con estos instrumentos malévolos que nos descontrolan, podemos llegar a no querer a nadie, parece que todo ya nos estorba, porque ese es el amigo invisible, el que te hace feliz, aunque no le veamos la cara, pero ves otras cosas. Esto es lo que llamamos la inteligencia artificial, la que hace tanto tiempo que la están trabajando algunas mentes a las que no les interesa lo natural de la vida, sino lo artificial. Y lo artificial no es solo un plástico, sino no pensar.

Carmen Bardají

ZARAGOZA

Orgullo zaragocista

Ser del Zaragoza no es fácil, no es cómodo, pero sí es un sentimiento que nace del interior y nos traslada a un mundo de ilusiones que muchas veces no se cumplen, pero se superan, porque ante una derrota siempre cabe levantarnos y volver al punto de partida en el que escogimos ser del Real Zaragoza. Solo somos de un club, pero no de un club cualquiera, somos del ¡Real Zaragoza!, una familia siempre unida por el escudo. Los que se alegran por las vicisitudes que arrastra nuestro Real Zaragoza en esta última década no nos ofenden, cuanto más aragonés me siento, más orgullo siento como zaragocista. ¡Volveremos!

Narcís Gil Gimeno

FIGUERAS (GERONA)

¿A donde va España?

Vamos al caos, si no lo estamos ya. Sólo hay que ver la política que padecemos. ¿Es esto una democracia? La ruptura de la unidad nacional no sería buena para nadie e implicaría decadencia. Romper la Constitución por otra no consensuada sería peligroso y nos llevaría a más polarización y más caos. ¿La UE nos salvaría de eso? Si no, podríamos ir a otra dictadura militar o a otro enfrentamiento civil. Respecto a la economía, nuestro déficit público nos acerca al rescate, la deuda es impagable. ¿Llegaremos a las hambrunas cuando ni el Estado ni la caridad puedan alimentar a la franja de personas bajo el nivel de la pobreza? Serían fuente de revolución y más caos. Si no aprovechamos los fondos europeos vendrán los recortes en el Estado del bienestar. En el exterior soplan vientos de guerra. Se producen más armas y hay más injusticias. España está en un enclave difícil y con una historia determinada que puede ser blanco del fundamentalismo islamista y su objetivo de recuperar Al-Ándalus. Nos salvaría estar en la OTAN y el tapón de Israel. En una conflagración global podríamos ser escenario de conflicto. Sin embargo, después de una conmoción que haga tambalearse el sistema degenerado actual, esperemos venga un periodo de orden y de paz y España cumpla el papel que ha tenido en el mundo en su larga historia, pero eso va a depender esencialmente de nuestra fortaleza.

Javier Pueyo Usón

ZARAGOZA

El calor y el letargo

Para mí el verano no es la estación más creativa. El calor, lejos de dar a mi mente una actividad extra, ralentiza algunas de sus funciones. Los antiguos griegos pensaban que los días más largos y calurosos del verano no sólo significaban altas temperaturas, sino también fiebre, letargo y mala suerte. No sé si este razonamiento cobra el mismo sentido en la actualidad, pero si tengo en cuenta mis biorritmos estoy convencida de que la capacidad de concentración y la motivación disminuyen y el letargo se apodera de mí. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, hacen que me sienta fatigada, con una capacidad de respuesta ante los estímulos lenta. Para huir de esta inactividad y siguiendo el ejemplo del gran escritor William Wordsworth, intentaré ver las cosas de forma inusual y haré que lo cotidiano se vuelva trascendente.

Gema Abad Ballarín

REUS (TARRAGONA)

Adiós, Navarra, ‘agur’

María Chivite, del PSOE, ha sido elegida presidenta de Navarra con los votos de Geroa-Bai (PNV) y la abstención de los filoetarras de Bildu. Con mi vecino y amigo navarro Jesús, buen conocedor de la situación política de su tierra, comentamos muchas veces su lenta pero progresiva colonización por parte del PNV y Bildu. No lo podemos hacer ahora, pues falleció hace poco, pero me imagino cuál sería su reacción de indignación por la deriva de esa comunidad tan querida por los aragoneses. El Reino de Navarra, cuna junto a Aragón y Castilla de la nación española (estas sí que son comunidades históricas), ahora gobernado por el Partido Socialista, está dando pasos de la mano del PNV y Bildu hacia su integración en el País Vasco, dentro del proyecto independentista para Euskal Herria. Parece imposible que eso pueda suceder, pero lo que muchos españoles y navarros no saben es que solo hace falta leer la Constitución de 1978 para entender que es posible que suceda incluso en esta legislatura. En el articulo 143 de la Constitución, el PNV consiguió negociar una disposición transitoria 4ª (que debería haber sido derogada en estos años pasados) que dice textualmente: «En el caso de Navarra y a los efectos de su incorporación al Consejo General del País Vasco o al régimen que lo sustituya, se podrá, mediante aprobación mayoritaria en el Parlamento Foral Navarro, realizar dicha unión» (si bien tendrá que ser después ratificada en referéndum). Y es curioso que el artículo 145 desautoriza «la unión o federación entre comunidades». El PNV metió un gol al resto de los partidos y vamos camino de que el próximo Gobierno Sánchez autorice ese despropósito.

José Martín Escudero

Zaragoza