Cartas: El triunfo de la selección femenina

Enhorabuena, campeonas! El fútbol, además de espectáculo, enseña a adquirir habilidades físicas y a potenciar capacidades como trabajar en equipo, mejorar los reflejos y la agilidad mental, aumentar la concentración, anticipar oportunidades, estimular la autoestima, promover liderazgos… Mejora los parámetros fisiológicos, psicológicos y sociales. El hombre se ha sentido el guardián de este deporte, pero si el fútbol promueve la salud y el bienestar, hay que dar la bienvenida a la mujer y compartir esa llave para un disfrute común. Hay quien piensa que la pasión en el fútbol solo puede ser experimentada por una anatomía testicular, pero el fútbol femenino está rompiendo esquemas y estableciendo unas relaciones sociales distintas. La mujer aporta a este deporte trabajo, amor y una dedicación que hace que se agrande a un ritmo asombroso. La lucha por la igualdad ha llegado a los campos de fútbol. El deporte debe trascender las barreras del sexo y ser un poderoso vehículo en la igualdad de género. El fútbol ha ayudado a numerosas mujeres y niñas a salir de situaciones de extrema violencia. Quizás, por unos prejuicios mal entendidos, hay quienes se resisten a disfrutar junto a estas campeonas que hacen del fútbol, si cabe, un espectáculo más plástico, más coreográfico, en suma, más hermoso. Espero que el fútbol femenino siga creciendo y reciba el mismo nivel de apoyo que el masculino.

Ha nacido una estrella. La selección femenina de fútbol ha ganado su primer Mundial, mientras el mundo entero y millones de españoles estaban pendientes. Su victoria, precedida de quién sabe cuánto sudor y lágrimas, marca un hito en nuestro país. Hoy, por fin, el fútbol deja de ser de unos cuantos para ser de todos. Hoy, por fin, ha nacido una estrella. ¡Felicidades, chicas, gran trabajo!

Un triunfo para España. El 20 de agosto la selección española de fútbol femenina se proclamó campeona del mundo. Las televisiones mostraban pabellones abarrotados de aficionados por toda España, muchos de ellos niños. Yo pensaba en los políticos que quieren romper España –ellos la llaman ‘este país’ o ‘Estado’, nunca España– y lo mal que lo tienen que pasar cuando estos éxitos hacen que los niños se identifiquen con la nación española, cosa que no quieren, porque a estos políticos todos los triunfos de España como nación les estropean su estrategia. Todo lo que suponga un fracaso les ayuda: cuanto peor le vaya a España, mejor les viene a ellos. No ha sido el caso. ¡Enhorabuena, España! ¡Viva España!

Edison y Tesla, dos formas de ver la vida

Desgraciadamente, la sociedad solo premia a los sinvergüenzas, mientras desprecia a los altruistas. Vivir en sociedad significa trabajar juntos para mejorar el bienestar social. La sociedad debería recompensar a los que más se esfuerzan. Este sistema económico se llama ‘liberalismo social’. El ejemplo más patético de nuestra degradación está en la comparación entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Mientras Edison solo trabajó para enriquecerse, Tesla lo hizo para mejorar el bienestar social. Al primero se le homenajea y todo el mundo lo conoce por las películas que se han hecho, mientras que el segundo pasó al anonimato. Tesla, la mente más prodigiosa, descubrió la electricidad y trató de dársela al mundo gratis; inventó un rayo de la muerte con el que podría haber dominado el mundo y lo destruyó; descubrió que alguien estaba usando una de sus patentes y dijo, «dejen que la use, está haciendo un buen trabajo»; inventó los rayos X, el radar, la transmisión inalámbrica, diseñó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, etc. A nadie le importó que nunca tuviese el crédito por nada de eso. Murió solo y pobre, excepto por las palomas que realmente amaba;en el olvido. Este hombre inventó el mundo moderno y aún no somos capaces de descubrir cómo lo hizo. Todo lo que quería era mejorar el mundo. Nunca olvides su nombre: Nikola Tesla.

Agosto a gusto

El octavo mes del año, dedicado al emperador Octavio Augusto, fundador de Caesaraugusta (Zaragoza), es cuando la mayoría de la gente coge vacaciones. Es el mes de la siesta nacional, pues desde las más altas autoridades hasta los más humildes trabajadores dan descanso a sus cuerpos, con el agua del mar y los aires de montaña. La gente ama agosto (podría llamarse ‘a-gusto’) por el necesario parón de la actividad laboral. La Naturaleza ofrece sus dones para el bienestar general. Renovarse o morir, agosto ofrece lo primero y evita lo segundo. ¡Felices vacaciones!

Una interrogación en el espacio

En un imagen tomada por el telescopio espacial James Webb aparece un gigante símbolo de interrogación en el espacio. Me parece muy oportuno este fenómeno, pues es una incógnita el universo en sí, su origen, su desarrollo y su final. El signo de interrogación es el símbolo más acertado para que aparezca en el espacio, pues se trata de un misterio por descubrir. Según los científicos, el mundo se acabará dentro de unos 8.000 millones de años, cuando el Sol haya aumentado de tamaño un 10% con respecto al actual, lo que provocará en la Tierra un aumento de temperatura mortal para la especie humana. Así pues, el signo de interrogación en el espacio es un aviso de que el mundo no es de duración infinita y su vida no es es una cifra exacta sino que oscilará entre los 6.000 y los 8.000 millones de años. En español existe un signo de interrogación de apertura y otro de cierre. En otros idiomas no se usan ambos signos, sólo uno. En los libros impresos en España antes del siglo XVIII solo se aplicaba el signo de interrogación de cierre, luego se consideró que esta práctica no proporcionaba al lector la suficiente información para permitirle expresar adecuadamente la entonación interrogativa en frases largas. El signo de interrogación descubierto en el espacio por el telescopio James Webb es el de cierre, con el punto debajo. Se cree que el primer signo de interrogación era un par de puntos en vertical, presente en los manuscritos de los siglos V y VI en una versión de la Biblia en idioma siríaco, un conjunto de dialectos del arameo hablado en Oriente Próximo. Los signos de interrogación indican una pregunta. El 14 de febrero de 1879 nació Einstein y en esa fecha se estableció el Día Internacional de Hacer una Pregunta. «A quien teme preguntar le avergüenza aprender» (proverbio danés).

