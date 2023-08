Este 2023 se cumple el 120 aniversario del nacimiento en Zaragoza de Ramón Rey Ardid.

Rey Ardid es recordado sobre todo por dos cosas: la primera, porque fue un gran ajedrecista, uno de los mejores de su tiempo, pues fue maestro internacional, campeón de España entre 1930 y 1943, llegó a hacer tablas en tres ocasiones con el campeón del mundo Alexander Alekhine en abril de 1944, y publicó una docena de libros de ajedrez, casi todos ellos impresos en Zaragoza en los años 30 y 40, que un día pude comprar (pues formaban parte de una gran biblioteca de ajedrez que se puso a la venta) si no me hubieran temblado las piernas al pensar en cómo se lo explicaría a mi mujer, que sabía que yo no había jugado una partida de ajedrez desde que dejé el colegio. No hace falta decir que aún tengo pesadillas por haber sido un calzonazos y un cobardica. Y la segunda, porque fue un afamado psiquiatra, el primer catedrático de Psiquiatría que tuvo la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, director del Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar en nuestra ciudad, y autor de un gran número de publicaciones científicas. Se dijo de él que fue quien tradujo a Sigmund Freud, pero parece demostrado que se limitó a reproducir la traducción que había hecho Ludovico Rosenthal para la editorial Santiago Rueda, de Buenos Aires. Carlos Castilla del Pino (por aquello de las peleas entre colegas) le acusó de plagiario y consiguió que Ruiz Castillo, el editor de Biblioteca Nueva que había publicado la supuesta traducción de Rey, retirara la atribución de ésta al aragonés.

