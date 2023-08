Me encantaría decir que son Noam Chomsky, Sofonisba Anguissola y Antonin Artaud los referentes que más he citado a lo largo de los años en estas columnas, pero no, me temo que los creadores a los que más he recurrido en estos textos han sido los componentes de Astrud, o lo que es lo mismo, Manolo Martínez y Genís Segarra, que en su día dieron forma a un grupo pop de melodías hipnóticas y letras descacharrantes.

En una de sus canciones, ‘El vertedero de Sao Paulo’, el dúo repasa un listado de cosas inútiles y absurdas que podrían encontrarse en un inmenso basurero tales como copias de la Biblia catalana interconfesional o egagrópilas de búho. Yo añadiría: pósters anunciando el concierto de Lola Índigo en San Lorenzo.

El caso es que llevo días haciendo limpia en casa y me pongo la canción para deshacerme de libretas, juguetitos e ingenios decorativos a los que tengo un irracional apego. ¿Un silbato espantaperros en forma de oreja humana que una amiga me trajo de Japón? Esto me lo quedo, es un objeto de primera necesidad.

En paralelo ojeo esas revistas del corazón en las que los multimillonarios enseñan -siempre descalzos- sus espaciosas casas que parecen decoradas con lo más feo que han encontrado en la planta de muebles del Corte Inglés. Georgina -sirva de ejemplo- muestra habitaciones gigantescas con un sofá de diseño cada 200 metros y una estantería vacía que demuestra que la vida humana es imposible en esa mansión. Giorgina tiene mucho dinero, un chalé de 10.000 metros e infinitos bolsos, pero ¿qué haría si le atacara un perro rabioso?