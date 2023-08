Mantener el apoyo a Ucrania

Los combates en Ucrania no se detienen, pero hace meses que no dan lugar a movimientos notables en los frentes.

La anunciada contraofensiva no está dando los resultados esperados, pero las fuerzas ucranianas sí consiguen hostigar la retaguardia rusa con sus drones, en tanto que los misiles rusos continúan causando muerte y destrucción en las ciudades del país invadido. La guerra se ha enquistado y no se ve el final, de modo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea se preparan para mantener a largo plazo la ayuda militar y económica a Kiev.

Los éxitos que consiguió el Ejército ucraniano frente a los invasores, al frenar primero la ofensiva sobre Kiev y, después, en las áreas de Jarkov y de Jersón, recuperando una parte de su territorio, habían dado vuelo a la expectativa de que la contraofensiva emprendida este verano volvería a dar lugar a un avance espectacular que tal vez pudiera llevar a Moscú a desistir de sus propósitos y negociar una retirada. Pero de momento no hay nuevos avances y los contendientes se centran en los ataques a la retaguardia, con trágicas consecuencias para la población civil de Ucrania cuyas ciudades son bombardeadas sin miramientos. Putin emprendió contra Ucrania una guerra de agresión, contra todo derecho, con el objetivo de controlar por completo el país. Ha fracasado pero mantiene ocupadas amplias regiones y puede prolongar la contienda a voluntad. Así las cosas, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen que mantener su respaldo a la nación agredida, y se preparan para la producción y el envío de más armas y municiones, confiando en que el refuerzo que reciban las tropas ucranianas les sirva para romper antes o después la línea de defensa rusa y conseguir una victoria decisiva. Las naciones occidentales no buscaron este enfrentamiento con Rusia, pero no pueden desistir en la defensa del Derecho internacional.