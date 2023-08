Cartas al director de HERALDO: Aragón y el centenario de Joaquín Sorolla

Aragón y el centenario de Joaquín Sorolla



Este año se cumple el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. Este pintor representa, entre finales de siglo XIX y principios del XX, el momento de mayor auge de la pintura de tipos y paisajes, así como la culminación de un impresionismo que, a corta distancia del nacido en París, adquirió en él rasgos muy peculiares, debido en gran parte a su entronque con la tradición pictórica española. Representó a la perfección los diversos tipos españoles de la época, realizó excelentes retratos y pasó de la representación de temas de historia a temas sociales. Muchos de sus cuadros se enmarcan en la luz y en el mar Mediterráneo. Artista muy prolífico, realizó más de 25.000 pinturas, dibujos y bocetos y muchas de sus obras se expusieron en las principales ciudades europeas y de Estados Unidos. Allí precisamente pintó al presidente Taft (el presidente número 27 de ese país) y su vida está llena de premios y distinciones. Para la Hispanic Society, en Nueva York, pintó los tipos españoles de cada región, entre los cuales estaban los aragoneses; la obra, de gran formato, titulada ‘Aragón, la jota’, mide más de tres metros de largo y otros tantos de ancho. Para su realización el pintor se estableció en Ansó y Jaca durante un tiempo y también visitó Zaragoza. Además, este artista tiene antecedentes familiares aragoneses, ya que era hijo y nieto de turolenses, precisamente de Cantavieja. Fue un gran pintor de niños: una de sus obras más conocidas es la titulada ‘Niños en la playa’. Otras obras con niños que merece la pena recordar son ‘Cabeza de italiana’, ‘Madre’, ‘Comida en la barca’, ‘María’ y ‘Mi familia’, entre otras. El Museo de Zaragoza contiene dos obras de Sorolla, pero ¿para cuándo una exposición de Sorolla en nuestra ciudad?

Jesús Fleta Zaragozano Zaragoza

Un anuncio cruel



¿Han visto ustedes en televisión ese anuncio de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el que aparece una mujer joven que no puede dormir porque tiene pesadillas en las que aparece un niño con el cráneo fracturado, sangrando...? El niño le pregunta: ¿y yo aparezco en tus sueños? ¡Claro!, le responde la joven… "Yo pensaba tener hijos pero ahora nunca los tendré…". Como epílogo, el lema: "Cuando matas a alguien en la carretera lo matas para siempre". ¿Se puede ser más cruel? ¿Se puede ser más injusto con aquellos que por desgracia han tenido un accidente originando una muerte sin desearlo? Y además, ¿sirve para algo este lema de horror? Los accidentes son accidentes y los hay dolosos y no dolosos. ¿Nadie tiene 20 segundos para recriminar esta propaganda pública, inútil y desalmada pagada con nuestros impuestos?

Mariano Blasco Valle Zaragoza

Por el puerto de Sahún

Hace varios años hice el recorrido Bielsa-Benasque a través de este puerto de montaña con mi coche. Me encantó. Ahora lo he repetido y me ha vuelto a encantar. El puerto o collado de Sahún es el paso natural entre los valles de Gistau (Chistau en aragonés) y de Benasque. Una pista forestal serpentea entre bosques de pinos y abetos, para acabar en las alturas entre prados y rocas. Siempre rodeada de maravillosos paisajes de alta montaña correspondientes a los macizos de Posets y la Maladeta. Descripción: Cruzamos el puente sobre el Cinqueta en la localidad de Plan a 1.020 m y tomamos la pista. La ascensión es dura pero bastante regular, con un tramo del 10,6% al principio. Terreno ideal para el ciclismo de montaña. Tras 12 km de dificultosa ascensión sobre firmes irregulares y pedregosos se llega al refugio de Marradetas (con servicios de hostelería). Cerca aparece el puerto de Sahún (2.025 m). Magníficas vistas. Iniciamos el descenso por la otra vertiente. Pronto aparecen pendientes muy duras y continuos trazados de herradura, a semejanza del Alpe D’Huez. Hasta 6 km con suelo descarnado y taludes peligrosos. Y llegamos a Chía, donde la pista, ya asfaltada, nos permite recorrer fácilmente los 7,4 km restantes hasta la A-139. Es evidente que una carretera en condiciones facilitaría la necesaria comunicación entre valles y supondría un recorrido ideal para una bella etapa de ciclismo. Con 12 km de ascensión, 13,4 km de descenso, desnivel de cerca de 1.000 metros y pendiente media del 8%, emularía a otras parecidas del país vecino. Pero es indispensable que el nuevo Gobierno asuma los proyectos del anterior sobre el particular y agilice los trámites.

José Luis Cabez Marco Huesca

Primavera y otoño

Estas olas de calor indican que el verano se expande y les roba días a la primavera y el otoño. Meteorólogos explican que si el periodo normal del verano era de tres meses ahora dura cuatro meses y diez días. También, que vamos a entrar en noviembre con temperaturas del orden de 30 grados, en algunos sitios. Estas anomalías no sólo están ocurriendo en España sino en toda Europa. Este abril hemos padecido un insólito episodio de calor veraniego. Recuerdo con nostalgia la canción de Sabina: "Quién me ha robado el mes de abril / Cómo pudo sucederme a mí / Quién me ha robado el mes de abril / Lo guardaba en el cajón/ Donde guardo el corazón". Me gustaría que las estaciones intermedias entre verano e invierno formaran parte de nuestra vida, porque un trocito de nuestro corazón está allí presente, esperando vibrar cada año.

Gema Abad Ballarín Reus (Tarragona)

¿Cree Sánchez en España?

En su día Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno de España en representación del PSOE, partido que entonces defendía firmemente el orden constitucional, creía en los pactos de Estado y era partidario de que gobernase la lista más votada. Se hizo con el poder mintiendo y engañando en campaña electoral e hizo todo lo contrario a lo que se comprometió. En los cuatro años al frente del Gobierno se ha plegado a las exigencias de independentistas, filoterroristas y populistas, concediendo cuánto le han exigido. Ahora, de cara a la próxima investidura, implora el voto a ERC y Bildu y negocia, nada más y nada menos, con un prófugo de la Justicia. Como aperitivo está lo sucedido en Ceuta, donde el entendimiento de PP y PSOE tenía todo el sentido para preservar la seguridad exterior de España. Ha desautorizado al PSOE ceutí. Si vuelve a gobernar lo hará bajo la presión de quienes aspiran a destruir España. Su objetivo es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, aunque conlleve grave perjuicio para España. Va a debilitar la España constitucional por lo que cabe preguntarse si realmente Sánchez cree en una España unida y constitucional.

Joaquín Mañeru López Zaragoza