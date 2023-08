Y el PAR... sigue ahí

Ayer, en el debate de investidura, las críticas de los partidos de izquierda se extendieron al Partido Aragonés, por haberse aliado con quien se ha aliado con quien no debería haberse aliado, es decir, con Vox.

En un cierto momento, la representante socialista, Mayte Pérez, reprochándole al diputado parista, Alberto Izquierdo, su cambio de alianzas, le dijo que él iba a «finiquitar» al PAR, que iba a ‘matar’ a su propio partido, vamos. Izquierdo se defendió bien de los ataques, con soltura y recurriendo al florete de la ironía, que no lo maneja nada mal. Pero el caso es que, con el aplauso a veces de la izquierda y la censura de la derecha y al revés en otras ocasiones, la leyenda del PAR continúa. Porque el PAR es el partido que, con unos o con otros, pero siempre está en el gobierno. Y lo ha vuelto a demostrar. Bueno, casi siempre. En los treinta y seis años transcurridos desde que Hipólito Gómez de las Roces formó gobierno en 1987, el Partido Aragonés solo ha estado en la oposición durante el año y medio de mandato de José Marco y en el primer cuatrienio de Lambán. Por lo demás, treinta años casi seguidos mandando, poco o mucho, pero mandando. Aunque al mismo tiempo no haya dejado de perder votos y escaños elección tras elección, hasta quedarse en la mínima expresión: un solo diputado. Por eso se ha especulado con frecuencia con la desaparición del PAR, que sin embargo sigue ahí. Yo no sé si el PAR acabará muriendo o si vivirá para siempre, ‘à jamais’, ‘forever’, pero lo que es seguro es que si muere morirá con las botas puestas. De momento, lo dicho, la leyenda continúa.