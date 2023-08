Un crimen y un ‘croptop’

Me encantaría hablar del tema de Daniel Sancho, pero no sé por dónde empezar.

Es todo muy loco. Hasta el punto de que hay quienes dicen que los deslenguados tuiteros con sus bromas de mal gusto le están arruinando la vida al chaval. Vamos a ver... Arruinar la vida... Quizá él se baste solito cuando, presuntamente, ha asesinado y descuartizado a un hombre, ¿no creen?

También me divierte la cantidad de barbaridades y teorías conspiranoicas que pueden mentarse siempre y cuando se ponga un «presuntamente» -como he hecho en el párrafo anterior- por delante. No hay que pillarse los dedos, que luego nunca se sabe. ‘Tómbola’ y el ‘Deluxe’ nos enseñaron que un «presuntamente» a tiempo puede protegerte contra una denuncia, aunque los jóvenes en los #‘podcast’ ahora usan la voz inglesa ‘allegedly’ y no sé yo si eso serviría para cubrirse las espaldas en un juicio...

De vuelta a Sancho, no parece normal que el joven pueda atender entrevistas telefónicas estando detenido ni que la Policía lo lleve a cenar a un restaurante de lujo antes de su ingreso en prisión. Esto es un ‘true crime’ pero con altas dosis de ‘stand-up comedy’. Salvo para el fallecido, claro... Y, a pesar de todo, lo más extravagante del caso es que parece que a Sancho sólo le podría salvar de la pena capital la gracia de su majestad de Tailandia. No sé si lo tienen en mente. El rey tailandés es un señor ultratatuado, que acostumbra a pasearse con un ‘croptop’ y dudosa estabilidad en las recepciones oficiales. Estoy expectante de ver qué giros inesperados ofrece este siniestro culebrón porque los tendrá, seguro.