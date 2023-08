A vueltas con los archivos militares aragoneses

Hace unos años, publiqué una carta en HERALDO alertando a la opinión pública sobre el prematuro traslado de los archivos militares aragoneses a Barcelona, donde centenares de legajos quedaron almacenados en un cuartel en multitud de cajas, a falta de las mínimas condiciones de las que debe gozar un corpus documental de estas características.

Abogaba en mi carta, que no surtió el efecto deseado, por el inmediato regreso de esos archivos a Zaragoza, hasta que se organizara debidamente el Archivo Militar Intermedio de Barcelona, donde deberían quedar debidamente custodiados. Hoy insisto sobre el mismo tema al leer que el inefable Puigdemont ha incluido el Cuartel del Bruc de Barcelona en la asombrosa lista de peticiones dirigidas al Gobierno Sánchez para perpetuarle en el poder. Es en ese Cuartel donde continúan guardados los archivos militares aragoneses, cuyo destino final pude sufrir un trágico cambio si caen en poder de semejante personaje. Hago por ello un nuevo llamamiento a las autoridades aragonesas para que lo antes posible reclamen el regreso a Zaragoza de tan importante acervo documental, que jamás debió salir de Aragón en las condiciones que lo hizo hace una veintena de años.

Alfredo Ezquerro Solana

ZARAGOZA

Inconsecuentes

El PSOE y Sumar se escandalizan del pacto del PP con Vox. Somos más los españoles que nos avergonzamos del pacto del PSOE con independentistas y con terroristas. Los primeros se ufanan diciendo que no son españoles y lo primero que persiguen es romper España. Las condiciones que le ponen al PSOE para apoyar la investidura son amnistía y autodeterminación. En Bildu cohabitan la extrema izquierda con terroristas, algunos asesinos. No he votado, ni tengo intención de hacerlo, a Vox pero es el tercer partido en votos, con más de 3 millones, y sus votantes merecen el mismo respeto que los que votan por otra opción. Entre sus componentes nadie ha apretado el gatillo en la nuca de otra persona, cosa que no pueden decir los de Bildu. Así que, por favor, sean más coherentes y reflexionen si pueden tachar de ‘vergüenza’ el pacto de la derecha.

Francisco Iriarte Cortés

ZARAGOZA

Política ficción

Cuando tantas cábalas se hacen sobre quién será el nuevo presidente del Gobierno, sobre el papel del Rey y los partidos que conformarán el gobierno, me atrevo a presentar una posibilidad que entraría en el reino de la ficción, al menos por ahora, aunque dadas las circunstancias nada es descartable. Hemos sabido del apoyo incondicional de Vox al PP, variando las hipótesis. Imaginemos que el ganador de las elecciones generales, Núñez Feijóo, ante la imposibilidad de formar gobierno, y la negativa a constituir una gran coalición con el segundo partido en escaños, decide llevar a cabo una estrategia que se puede calificar entre valiente y suicida. Núñez Feijóo, en el primer pleno del Congreso opta por el sacrificio, incluso contra la voluntad de sus votantes y militantes, y se ofrece a entregar, a regalar, sus escaños a Sánchez, asegurando que con ese acto lo que se pretende es que España tenga un gobierno que no esté sujeto a chantajes, evitar un nuevo gobierno Frankenstein, que presentaría más costuras que el anterior. Esta maniobra ofrecería además la oportunidad de desenmascarar los planes de Sánchez; si aceptara podría volver a ser presidente, pero en minoría, sujeto al control tanto del PP como del resto de los partidos, con lo que en muchos asuntos tendría que contar con el respaldo de Feijóo; pero si no aceptara, como parece previsible, y optara por ‘Frankenstein 2’, tendría que explicar a los españoles las razones que le obligaban al pacto, y no podría ser el falso argumento de retroceso social, ni mucho menos invocar la inexistente ‘mayoría de progreso’. En ese caso, Frankenstein 2, es muy probable que al cabo de unos meses surgieran choques entre tantos socios de gobierno, lo que abriría el camino hacia una moción de censura de Feijóo, de incierto resultado, un ‘déjà vu’, y vuelta a empezar. Insisto en que es política ficción, pero nunca se sabe.

Luciano Ibáñez Dobón

Zaragoza

Direcciones generales

Hoy he leído en este periódico que Azcón cede cinco direcciones generales al PAR para lograr un apoyo que a priori no necesita. Me parece vergonzoso que un partido político al que han votado poco más de 13.000 aragoneses tenga esta opción con un solo diputado, y que Azcón se lo haya concedido. Cinco direcciones generales suponen unos sueldos de más de 45.0000 euros al año para unas personas que representan solo al 2% de los aragoneses que han votado. No sé a quién le incumbe cambiar esta situación, pero se debería exigir un mínimo de diputados o un porcentaje de votos significativo para acceder a cualquier puesto del gobierno.

Maite Casasnovas Rocha

CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA)

La difícil gobernabilidad y sus riesgos

Las ventajas del poder suelen crecer geométricamente si el gobernante carece de escrúpulos. Esta sería una somera descripción de la actitud y hechos de nuestro presidente Sánchez, que antes que buscar la estabilidad y la moderación en un pacto con el otro partido mayoritario, por mantener el puesto, vende la gobernabilidad de España a partidos que solo buscan doblegarla y desmembrarla. Estos, cual tetera de buitres ante presa fácil, se saben necesarios y ven la oportunidad, difícilmente repetible en otro escenario, con la que obtener pingües concesiones –amnistía, referéndum secesionista, fin del ‘déficit fiscal’, más poder, etc.–, que junto al ínclito socialista les hagan cogestores de la ingobernabilidad y destino del país, hasta su ruina. Ante este negro paisaje, el resultado electoral nos muestra una sociedad fragmentada en bloques irreconciliables, donde una parte importante de los ciudadanos ha votado al socialista, quizás priorizando sobre la peligrosa deriva del país los no probados riesgos del manido espanta-niños ‘que viene la ultraderecha’, alimentado por Vox. En Europa, la anómala situación adoptada por Sánchez para conseguir su investidura ha deteriorado su imagen y la de España, viéndose el pacto con los separatistas como agravante en las relaciones España-UE, ya castigadas por los incumplimientos del ajuste fiscal y del déficit público, a lo que habría que sumar el último informe de Europol alertando sobre el peligro del ‘terrorismo separatista’ en España. Todo esto penaliza la presidencia europea de España, hasta ahora puesta en entredicho por las sucesivas ausencias de Sánchez. Falta de programa, falta de fiabilidad e inestabilidad no son los mejores rasgos que deba presentar un Gobierno salido de las urnas, que se dice capaz de resolver los muchos problemas que ahogan el país.

Miguel Ángel Moliner del Ruste ZARAGOZA