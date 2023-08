Demasiadas muertes en el trabajo

Con el siniestro que ocurrió ayer en Loscos, Aragón suma este verano ocho personas muertas mientras realizaban su trabajo. Los accidentes laborales se han cobrado en menos de ocho meses de este año en la Comunidad diecinueve vidas, cuando en todo 2022 fueron veinticuatro. Son muchas muertes seguidas, que seguramente se podrían haber evitado. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos una epidemia de accidentes laborales graves, con resultado mortal? Pues parece que sí, solo que los accidentes laborales no los provocan los virus ni las bacterias. Los causan la falta de las medidas preventivas, de las precauciones y protecciones necesarias, que generalmente además están previstas en normas y reglamentos. Los causan también el descuido, las prisas, el no hacer las cosas como se debe. Los causa el no asegurarse de que los trabajadores tienen la formación y la información adecuadas. En fin, que hay desde luego tareas, oficios y profesiones que siempre implicarán riesgos, pero el peligro se puede controlar y reducir, salvando vidas, si las empresas, las grandes y las pequeñas, hacen lo que deben, si los trabajadores actúan con la debida prudencia, y si les dan el tiempo y los medios para hacerlo, y si la Administración ejerce con rigor sus facultades de inspección y control. No sorprende que fuentes sindicales digan que lo que está sucediendo en Aragón este verano es insufrible: lo es. Quizás hoy, cuando lea su discurso ante las Cortes, el inminente presidente de Aragón debería recordar estas cifras, ocho muertes en cuarenta días, una cada cinco, y comprometerse a cortar esta sangría.