Cartas al director de HERALDO: El milano, la casa, la carretera y el galacho

El milano, la casa, la carretera y el galacho



Mi casa dista del galacho la anchura de la carretera y una parcela de media hectárea. Por las mañanas mi primera visión es la del milano en su vuelo de reconocimiento matutino. Desde el día en que lo tuve en mis manos y acaricié su plumaje lo saludo como si fuera de la familia. Él también conoce la historia de esta casa y sabe que durante muchísimos años ha permanecido cerrada por un accidente trágico. Estos días, mientras el milano repasa sus apuntes para enseñarles a sus pollos las muchas lecciones necesarias de vuelo, caída en picado, caza, etc., yo estoy preocupado con el desdoblamiento de la carretera que pasa por mi puerta. Los técnicos me han informado de que suprimirán la entrada del garaje y también la de las personas, salvo que seamos capaces de abrir un sendero entre el quitamiedos y la tapia de la casa. Buscando argumentos para lograr seguir viviendo aquí les he sugerido que desplacen la carretera unos metros dentro de la parcela agrícola. La respuesta de los técnicos ha sido rotunda: "Esa parcela está hermanada con el galacho, pertenece al milano y no se le puede molestar. No tiene sentido presentar ninguna reclamación". No sé si esta decisión la has tomado tú, milano, o te la ha sugerido algún político también de altos vuelos. Si ésta es la última decisión, yo me veré obligado a abandonar esta casa. Pero que sepas, milano, que si te vuelve a ocurrir, como ya te ocurrió, que caigas en mi jardín agotado y hambriento y te encuentres ‘amilanado’, no estaré presente para cogerte con mis manos y llevarte hasta La Alfranca para reponerte y volver recuperado a la vida normal. Que sepas que tu supervivencia en el galacho está ligada a mi supervivencia en esta casa sentenciada de muerte.

Ramón Garcés Campos Zaragoza

Un deportista mítico

Me acabo de enterar de la muerte del gran ciclista Federico Martín Bahamontes. Fue el primer español que ganó el Tour de Francia, en 1959, y era imbatible subiendo aquellos feroces y muy empinados puertos. Bahamontes solía decir que su maestro había sido el hambre. Como tantos niños de posguerra, tuvo una vida muy difícil y de niño le tocó trabajar en mil oficios y también repartía verdura montado en una escuálida bicicleta por las viejas y empinadas calles de su Toledo. Con sus míticas victorias, Bahamontes fue modelo y esperanza para muchas gentes que vivían ancladas en una dura y gris realidad. Hoy, de nuevo, vestirá de amarillo mientras atraviesa, virtuoso, los Campos Elíseos. Descanse en Paz

Antonio Blas Villa Berduque Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Mandan los políticos, no los votantes

Desde ni se sabe cuándo, vengo asegurando que la política española depende de sus políticos que no de sus votantes. No es la primera vez ni la última que he pronosticado que podría suceder que un diputado del partido del ‘Pueblo Canario Indígena’, por poner un ejemplo, y en el caso de que su voto decidiera la política nacional, podría pedir que le construyeran una autopista desde Huelva a Las Palmas para no tener que ir en avión, o alguna que otra ocurrencia, que para eso son políticos y viven de ello. Nosotros, los españoles votantes, no somos nadie ante quien lo es todo. Ellos se han dedicado a trepar en las listas del partido, lo lograron sin saber cómo, o sabiéndolo y, aunque no hayan conocido lo que las personas normales entendemos por trabajar, están por delante de cualquiera y es por ello que son capaces de tomar decisiones que ningún mortal entendería. A mí, que solo pude acabar el bachillerato elemental con su reválida, me enseñaron matemáticas sencillas que decían que 2+2=4 y nuestros políticos, todos sin excepción, se empeñan en demostrarnos que no sabemos sumar y que hay sumas y sumas. Depende de quien sume, la suma da diferente. Si cantamos la canción como lo hacíamos en la escuela de primaria, el resultado es 16 pero no, el resultado real es 44, 2+2+4+4+2+6+6+2+8+8=44, y ahí es donde los que se dedican a la política nos hacen saber que nadie como ellos sabe contar. Contar votos no es sumar votos. Por cierto, ya están tardando esos políticos que no tienen cabida en ninguna lista para crear el ‘Partido Comunista de los Pueblos de España’. El voto de Carlos Herrera y el mío va para ellos. Total, para lo que nos sirve.

Pedro Calvet Gutiérrez Zaragoza

La cartera perdida

¡Gracias, Luna! El día de la tormenta, se le puede llamar así, porque ya todos sabemos qué día fue, corriendo, me intentaba proteger de la lluvia entre balcón y balcón. Ya se imaginan cómo llegué a casa. Y cuando lo hice, me di cuenta de que había perdido mi cartera. Volví, cuando paró de llover, por el mismo camino y ya no estaba. Pero al día siguiente, a través de las redes sociales, me localizó Luna y me devolvió la cartera intacta y con todo lo que llevaba. Mil gracias, Luna, ¡sigo teniendo fe en la gente!

Mario Samaniego Navarro Zaragoza

Aparcar en la acera

Recientemente se han asfaltado y mejorado notablemente, en Uncastillo, las aceras de la calle de Ramón y Cajal o, como todo el mundo entenderá, la zona del pueblo con dirección a Luesia. Me apena mucho contemplar cómo se sigue aparcando en las aceras y cómo los peatones seguimos andando, junto con los carritos de niños, ancianos con andadores, o personas que necesitan de silla de ruedas, por la calzada. Nada es fácil, pero ¿no se pueden buscar lugares para aparcar? Me entristece que todo siga igual. Posiblemente porque no existe una visión de futuro, o ganas de conseguir más retos. Avanzar es lo que esperamos los vecinos de Uncastillo.

María Pilar Baranda Uncastillo (Zaragoza)

Crítica a Fran Escribá

Opino que será el culpable de no ascender este año. Con los mimbres que le han puesto en sus manos, mucho cambio, mucha baratura, mucho filial y juvenil, pero poca chicha. He de confesar que no me gusta Fran Escribá. Por diferentes causas, los partidos más importantes los hemos perdido. El Francés, el Millonarios y el Nàstic de Tarragona (que ahí sí tenía que haber puesto ya el equipo titular e intentar machacar y machacar). La pretemporada es para eso, ‘pretemporada’, para probar y probar; pero no estando haciendo pruebas hasta el día del juicio final. Sí, hemos visto detalles y más detalles, pero en definitiva no se han comido la hierba, y así no se va a ningún lado. Ojo, tienen tiempo, pero no descuidarse que los días pasan y luego nos lamentaremos.

Juan José Cuenca Citoler Barbastro (Huesca)