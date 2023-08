Una nueva etapa política

Con la investidura y la toma de posesión del nuevo presidente autonómico, que tendrán lugar entre mañana y el viernes, se completará esta semana la transición en las instituciones políticas aragonesas propiciada por las elecciones del 28 de mayo. Comienza así una nueva etapa que trae consigo un cambio de color en el mapa político de la Comunidad, en el que la mayoría de los gobiernos, desde el nivel autonómico al local pasando por dos diputaciones y numerosas comarcas, estarán liderados por el Partido Popular.

Este cambio de ciclo responde al voto de los aragoneses en las elecciones autonómicas y locales, en las que el PP resultó el partido más votado. Es por tanto a los populares a quienes corresponde a partir de ahora la mayor cuota de responsabilidad a la hora de abordar los problemas y los desafíos a los que Aragón tiene que aplicarse, que no son pocos ni fáciles. Empezando por conseguir que los ciudadanos perciban una clara mejora en el funcionamiento de servicios públicos tan esenciales como la sanidad. Y con la vista puesta en elevar los niveles de prosperidad y de bienestar para todos los sectores. Los partidos que gobiernan han de desarrollar sus programas, pero siendo conscientes de que trabajan para el conjunto de la sociedad y que han de representar a toda ella. La oposición en las distintas instituciones, especialmente el PSOE en las Cortes y en los grandes ayuntamientos, tiene también que ejercer su papel, controlando la gestión y preparando y presentando alternativas. El inicio de esta nueva fase de la política aragonesa coincide con un momento de incertidumbre respecto a la gobernabilidad en España. Lo ideal sería que Aragón no reprodujese las tensiones y enfrentamientos de la política nacional, sino que los partidos acertasen a generar aquí un clima de mayor serenidad, en el que la confrontación de ideas y de programas no excluyera el diálogo dentro del respeto al pluralismo de la sociedad.